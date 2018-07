Flere køber PCer for første gang i seks år

For første gang i seks år er salget af traditionelle PCer igen vokset.

I april-juni blev der på verdensplan afskibet 62,1 millioner stationære og bærbare PCer fra fabrikkerne verden over. Det er 1,4 procent flere end for et år siden, hvor 61,2 millioner PCer blev produceret, viser foreløbige opgørelser fra analysehuset Gartner, som følger teknologimarkederne tæt.

Fremgangen er verdensomspændende og skyldes især, at virksomhederne har købt stort ind, hvorimod privatkunderne stadig holder sig tilbage. I alle regioner af verden er salget samlet set vokset, og det ses som et begyndende tegn på, at den mangeårige krise med konstant tilbagegang kan være ovre. Gennem flere år er PC-salget gået ned, fordi folk i stedet har brugt deres penge på at købe især smartphones men også - i langt mindre grad - tablets som Apples iPad og Samsungs Galaxy Tab.

Opgørelsen indbefatter også ultrabærbare PCer som Microsofts Surface men hverken det pris- og vægtlette Chromebooks med Googles styresystem Chrome OS i stedet for Windows eller Apples iPads er talt med.

Så mange PCer solgte de Her er de globale salgstal på stationære PC, bærbare PCer og de såkaldt ultrabærbare som Microsoft Surface fra april-juni 2018. Chromebook-PCer med Googles styresystem Chrome og tablets som Apples iPad er ikke med i optællingen. Den globale markedsandel i procent står i parentes:

1. Lenovo: 13.601.000 stk. (21,9%)

2. HP: 13.589.000 stk. (21,9%)

3. Dell: 10.458.000 stk. (16,8%)

4. Apple: 4.395.000 stk. (7,1%)

5. Acer: 3.969.000 stk. (6,4%)

Andre: 16.083.000 stk. (25,9%)

I alt: 62.095.000 stk.

Kilde: Gartner

Lenovo er størst igen

Kinesiske Lenovo har med et mulehårs forspring genindtaget pladsen som verdens største PC-producent foran HP. Lenovo leverede i 2. kvartal i alt 13,6 millioner PCer, hvor amerikanske HP leverede 13,5 millioner på verdensplan. Dermed sidder de begge på 21,9 procent af verdensmarkedet, og for begge er der tale om en fremgang fra sidste år.

HP har i omkring to år været verdens største producent, efter at det lykkedes at slå Lenovo af tronen. Lenovo havde i en længere årrække lagt afstand til sine konkurrenter.

Amerikanske Dell fastholder sin 3.-plads med en markedsandel på 16,8 procent, mens Apple, der producerer Macbook-PCer, er nummer fire med 7,1 procent af verdensmarkedet. Taiwanske Acer ligger på femtepladsen med 6,4 procent.