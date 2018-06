Firefox vil fortælle, om du er blevet hacket

Firefox Monitor vil gøre det muligt hurtigt at kontrollere, om man selv er blevet ramt af hackere i de kendte datalækager verden over. Foto: Mozilla

Om kort tid indbygges en ny sikkerhedskontrol i Danmarks tredjemest brugte internetbrowser, Firefox, så man hurtigt kan se, om ens e-mailadresse, brugernavne og kodeord har været misbrugt i kendte datalækager.

Firefox Monitor gør det muligt at indtaste sin e-mailadresse og derefter få kontrolleret op mod en kæmpe database, om den indgår i kendte sager, hvor personlige data er blevet misbrugt som følge af typisk hackerangreb. Man vil kunne se, hvilke data der er blevet offentliggjort ved hver lækage.

Automatisk besked til de ramte

Mozilla, som står bag Firefox og e-mailprogrammet Thunderbird, er ved at teste Firefox Monitor, som bygges op sammen med databasen Have I Been Pwned (Er jeg blevet hacket), hvor man selv kan kontrollere, om man er ramt.

»Vi har besluttet at gøre noget ved det voksende behov for kontosikkerhed ved at udvikle Firefox Monitor,« skriver Mozillas produktchef, Peter Dolanjski, i en blogartikel.

Alle vil kunne bruge Firefox Monitor, men Firefox-brugere får adgang til ekstra funktioner. Man vil få råd til, hvad man bør gøre, hvis man er blandt de ramte, og til hvordan man sikrer alle sine brugerkonti.

»Vi overvejer også en tjeneste, hvor vi giver folk besked, hvis nye datalækager indbefatter deres personlige data,« skriver Peter Dolanjski.

En halv million skal først teste

I den kommende uge vil omkring 250.000 amerikanere få adgang til at prøve den nye funktion, inden den gøres tilgængelig for alle, formodentlig efter nogle justeringer.

Mozilla lægger vægt på, at man kan bruge Firefox Monitor på en sikker måde. Derfor er den strikket sådan sammen, at ens fulde e-mailadresse aldrig bliver sendt videre til nogen uden for selve Mozilla-organisationen, når man bruger den nye kontrolfunktion.

Firefox er den tredjemest brugte internetbrowser i Danmark, viser tal fra analysefirmaet Statcounter, som måler besøgende på en række af de større netsteder. 12,35 procent af alle besøg fra danske brugere er i juni 2018 sket med Firefox, hvor 52,79 procent brugte Googles Chrome-browser og 18,59 procent Apples Safari.