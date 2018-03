Finland køber igen op i Nokia

Nokia har været nede i en bølgedal men er nu ved at blive pudset af igen som et nationalikon i Finland. Arkivfoto: Yves Herman, Reuters/Scanpix

Finlands gamle nationalikon, Nokia, er igen begyndt at skinne, og nu støtter også den finske stat genopstandelsen.

Finlands statslige investeringsselskab, Solidium, har købt 3,3 procent af aktierne i Nokia for 844 millioner euro eller 6,29 milliarder kroner. Det skete tidligere i år, oplyser Solidium i en pressemeddelelse, og dermed har Solidium lagt omkring 11 procent af sine investeringspenge i Nokia.

Pengene kom fra et salg af aktierne i den svensk-finske telegigant Telia.

Overhalet af Apple

Nokia var igennem mere end et årti kongen af mobiltelefoni, indtil Apple fik et gennembrud med sin første iPhone og skabte smartphonemarkedet, som Nokia slet ikke havde set komme i det tempo, det skete i. Derfor blev Nokia kørt aldeles over og kæmpede for at komme tilbage - men uden held.

De sidste krampetrækninger var beslutningen om at satse på at producere Windows-telefoner, hvilket til sidst førte til, at Microsoft i 2014 købte hele Nokias mobilproduktion for 40,5 milliarder kroner, kun for to år senere at nedskrive værdien med stort set samme beløb og stille og roligt udfase den i erkendelse af, at det er Googles Android og Apples iOS, der er smartphoneverdenens mobilstyresystemer.

Nokia har dog hele tiden fortsat sin produktion af teleudstyr som master og bagvedliggende teknik og købte i 2016 sin fransk-amerikanske konkurrent, Alcatel-Lucent, hvilket gjorde Nokia til verdens næststørste leverandør af mobilteknologi efter svenske Ericsson.

Nokia-telefonerne er på vej tilbage

Nokia har også - i kraft af sin lange historik i mobilverdenen - et arsenal af vigtige patenter på helt grundliggende mobilteknologier, som stort set alle konkurrenter betaler for at kunne bruge.

Et nystartet selskab med tidligere Nokia-folk, HMD Global, købte for halvandet år siden rettigheden til at begynde at producere telefoner under Nokia-navnet. De første to kom lige før jul 2016, og nu har HMD Global sendt en række Android-telefoner med Nokia 8 som topmodellen på markedet, samtidig med at to af de klassiske Nokia-telefoner - først 3310 og senest 8110 - er kommet i tilpasset design.

HMD Global solgte i 2017 efter egne oplysninger i alt 70 millioner telefoner.

Reklamerne for Nokia-telefonerne er også begyndt at vende tilbage til bybilledet i Danmark, hvor de nye Android-telefoner bl.a. kan ses på store lysskilte på S-togsstationerne.