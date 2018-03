Facebooks ansatte kaldt til krisemøde

Facebook har indkaldt samtlige ansatte til krisemøde oven på afsløringer af, hvordan et analysefirma har masseindsamlet oplysninger om 50 millioner Facebook-brugere. Det sker, samtidig med at de britiske myndigheder afventer en dommerkendelse til at kunne ransage analysefirmaet.

De 25.100 ansatte har ifølge teknologinetstedet The Verge fået intern indkaldelse til mødet, som skal holdes i dag klokken 18 dansk tid, hvilket er klokken 10 lokal tid i San Francisco. Det bliver ikke topchef og stifter Mark Zuckerberg men derimod Facebooks juridiske vicedirektør Paul Grewal, som skal lede mødet, hvor de ansatte får mulighed for at stille spørgsmål til sagen.

Kostede 37 milliarder dollars

Facebook mistede 37 milliarder kroner i værdi på børsen, efter at det amerikanske dagblad New York Times og det britiske The Guardian afslørede, hvordan det britiske analysefirma Cambridge Analytica for fire år siden, i 2014, skaffede sig uautoriseret adgang til oplysninger om flere end 50 millioner Facebook-brugere. Dem fik de, da den russiskfødte Aleksandr Kogan byggede en Facebook-app med en psykologisk test, som omkring 250.000 hentede og installerede mod at få et mindre beløb for det.

Men appen ikke alene indsamlede folks egne data, den hentede også fra alle de deltagendes venner, vel at mærke, uden at disse var informeret om, at det skete. Disse oplysninger købte Cambridge Analytica, som har forsvaret sig med, at det af brugerbetingelserne fremgik, hvad man gav tilladelse til, og hævder, at de indsamlede data ikke blev brugt.

Facebook har meldt ud, at der ikke er tale om hacking, fordi folk netop selv har givet tilladelse til det. Facebook er dog blevet voldsomt kritiseret for ikke at have reageret, da det stod klart for selskabet, hvad der foregik. Facebook er en børsnoteret virksomhed, som tjener sine penge på at indsamle særdeles detaljerede oplysninger om sine nu 1,4 milliarder daglige brugere, heraf de 277 millioner i Europa, og udnytte denne detaljerede viden til at sælge særdeles målrettede annoncer.

Sikkerhedschef går - ransagning forberedes

De oplysninger, som Cambridge Analytica indsamlede, blev tilbudt Donald Trumps præsidentvalgkampagne.

Afsløringen fik mandag Facebooks sikkerhedschef, Alex Stamos, til at vælge at træde tilbage, hvilket ventes at ske til august. Desuden styrtdykkede Facebooks aktiekurs med omkring ti procent, og de amerikanske politikere har krævet nye indgreb mod Facebook, der alene i de tre måneder op til jul omsatte for 12,9 milliarder dollars og havde et overskud på 3,25 milliarder dollars.

Krisemødet tirsdag er programsat til at vare en halv time. 23. marts holdes det ugentlige medarbejdermøde, hvor Mark Zuckerberg ventes at ville være til stede.

Det britiske datatilsyn har bedt om at få en dommerkendelse, så det kan ransage Cambridge Analyticas kontor. Det sker for at undersøge, om Facebook gjorde nok for at beskytte folks data.