Facebook vil nu også styre tiden

Facebook-topchef Mark Zuckerberg har nu også sin egen tidsenhed - opfundet for at gøre bl.a. VR-oplevelsen bedre, når han tager sine Oculus-briller på. Arkivfoto: Glenn Chapmann, AFP/Scanpix

Facebook vil ikke alene erobre folks tid - nu opfinder mediet også sin egen tidsenhed, en flick.

Det er en af den børsnoterede virksomheds ingeniører, Christopher Horvath, der står bag flicken, der er den mindste tidsenhed, som er større end et nanosekund, og som skal gøre det muligt for udviklere af apps at sikre, at videoeffekter og lyd altid er synkroniseret. Det skal bidrage til at skabe bedre oplevelser med blandt andet »virtual reality« (VR), hvor man med særlige briller på kan bevæge sig rundt i digitale verdener, f.eks. i spil.

Præcision frem for alt

Ordet flick er en sammenskrivning af »frame-tick« og svarer til 1/705.600.000 af et sekund. Det giver programmører en måde at måle tiden mellem de mange enkeltbilleder - på engelsk »frames« -, som en film eller en videosekvens består af, uden at de skal bruge i gang med brøkregning. Den bliver nemlig upræcis over længere tidsintervaller.

Varigheden af billeder i filmsekvenser gengives nemlig med forskellige billedfrekvenser. En af 24 enkeltbilleder i sekundet svarer således til 29.400.000 flick, mens en af 25 enkeltbilleder er 28.224.000 flick.

De fleste spil kører med 60 billeder i sekundet, når de afvikles i højeste billedkvalitet.

Ifølge eksperter vil den manglende præcision, som dagens målemetoder udgør, betyde, at der sker små forskydninger, som på et tidspunkt bliver så store, at man bemærker dem. Det skal den nye målemetode forhindre.

Den er udviklet til programmeringssproget C++.

Ikke første firma med egen tidsenhed

Det er ikke første gang, at en virksomhed opfinder sin egen tidsenhed. Den schweiziske urmager Swatch indførte i 1998 »Internet Time« (Internettid), hvor døgnet bliver delt op i decimaler - 1.000 »beats« på hver 1 minut og 26,4 sekunder - i stedet for den normale opdeling i timer og minutter. Ideen var at slippe for at arbejde med tidszoner, men den fængede ikke an.

