Facebook-investor vil have Mark Zuckerberg ud af bestyrelsen

En af Facebooks investorer, Scott Stringer, der er økonomichef for New York, som ejer en aktiepost på næsten 1 mia. dollar (6,05 mia. kr.) i Facebook, vil have Mark Zuckerberg til at forlade bestyrelsen.

Det skriver Financial Times.

Scott Stringer, der fører tilsyn New Yorks investeringer, mener, at der er et behov for ændringer i Facebooks bestyrelse, som konsekvens af datalækket af 50 mio. brugeres privatinformationer til Cambridge Analytica.

Han mener, at det kræver en uafhængig bestyrelsesformand og tre nye uafhængige bestyrelsesmedlemmer med ekspertise i data og etik, for at sikre at Facebook beskytter privatlivet hos sine brugere.

»Det er det ottendestørste selskab i verden. Det har to milliarder brugere. Det befinder sig i et uudforsket område, og det har ikke opført sig på en måde, som gør, at folk føler sig godt tilpas med Facebook og er sikre på, at deres egne data er beskyttet,« siger Scott Stringer til CNBC, skriver Financial Times.

Facebook er tidligere blevet kritiseret af aktivistinvestorer, men det er første gang, at en større investor har udtrykt et ønske om en bestyrelsesændring.

/ritzau/FINANS