Facebook får første millionbøde for skandale

Den første millionbøde til Facebook for manglende indgriben i den dataskandale, som har rullet gennem de seneste måneder, er på vej - om end den bliver markant mindre, fordi forseelsen skete, før EUs opstramning af databeskyttelsesreglerne trådte i kraft.

Det britiske datatilsyn har meldt ud, at det vil pålægge den børsnoterede, amerikanske virksomhed at betale 500.000 pund eller 4,2 millioner kroner, fordi Facebook ikke sikrede sig, at det nu konkursramte Cambridge Analytica slettede alle de brugerdata, som analysefirmaet ulovligt havde samlet ind om 87 millioner Facebook-brugere, heriblandt 41.000 danskere.

Bøden kunne være blevet på 3.700 milliarder kroner

Selv om det var i strid med Facebooks egne, interne regler, og selv om Facebook vidste, at det fandt sted, greb Facebook alligevel ikke ind.

Det britiske datatilsyn (ICO) vil også rejse straffesag mod Cambridge Analyticas moderselskab, SCL Elections.

Bøden til Facebook er i den mindre ende, også i forhold til Facebooks indtjening, hvor den ikke syner af meget. Facebook omsatte alene i januar-marts, som er senest tilgængelige regnskabstal, for 11,8 milliarder dollars og havde et overskud på 4,99 milliarder dollars på de tre måneder. Facebooks markedsværdi - altså prisen for at købe selskabet netop nu - er 590 milliarder dollars eller 3.746 milliarder kroner.

Facebooks forseelse er dog sket, før EUs skrappere databeskyttelsesregler trådte i kraft 25. maj, og bødens størrelse er derfor opgjort efter reglerne fra 1998. De 500.000 pund er den største bøde, som er mulig efter disse regler. Efter de nye regler vil Facebook kunne pålægges en bøde på op til 479 millioner pund eller lidt over fire milliarder kroner. Datatilsynets direktør, Elizabeth Denham, understreger dog over for britiske BBC, at »det handler ikke blot om bøder«, men at også virksomhedernes ry og rygte er på spil.

Ulovlige data blev ikke slettet overalt

»Folk kan ikke få kontrol over deres egne data, hvis de ikke ved eller forstår, hvordan de bliver brugt. Derfor er større og ægte gennemsigtighed om brugen af dataanalyse vital,« soger Elizabeth Denham.

Cambridge Analytica lavede i 2014 en mobilapp, som de fik omkring 305.000 Facebook-brugere til at hente. Når de gjorde det, gav de samtidig gennem brugerbetingelserne for appen Cambridge Analytica lov til ikke alene at samle brugernes egne data men også alle Facebook-vennernes ind - uden at der var givet tilladelse til det.

Facebook skulle ifølge datatilsynet have sikret, at Cambridge Analytica slettede samtlige ulovligt indsamlede data. Det skete ikke, og selv om Cambridge Analytica selv siger, at de alle blev slettet i december 2015, har datatilsynet set beviser på, at kopier af dataene er blevet delt med andre.

Datatilsynet forventer, at resultatet af de næste undersøgelser vil foreligge i slutningen af oktober.