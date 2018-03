EU vil styre Googles og Apples forretning

EU gør klar til at gribe ind over for, hvad teknologigiganter som Google, Apple og Amazon kræver af mindre virksomheder, som bruger de internetbaserede tjenester og er afhængige af dem for at kunne sælge deres varer og tjenester.

EU-Kommissionen er ifølge nyhedsbureauet og den britiske finansavis Financial Times ved at designe en ny lovgivning, der er rettet mod onlineplatforme som e-handelssteder, appbutikker og søgemaskiner, og som vil kræve, at giganterne offentliggør flere oplysninger om, hvordan søgeresultaterne rangordnes gennem algoritmer, og hvorfor visse tjenester bliver udeladt, f.eks. i Googles mobilbutik Play og Apples tilsvarende, App Store. Der skal også være oplyste klageprocesser, så man kan få svar, hvis man pludselig falder ned ad resultatlisten eller helt bliver fjernet, og så skal virksomhederne oplyses om det, hvis de kan betale for at blive mere synlige i søgeresultaterne.

Første detailindgreb

Det er første gang, at EU direkte vil bestemme, hvordan søgemaskiner virker. Kommissionens udspil vil også omfatte de betingelser, som Amazon og Apple har sat op for, at andre kan bruge deres onlineplatforme. Baggrunden er, at Kommissionen mener, at den meget koncentrerede styring af et stort og stadig vigtigere marked skader konkurrencen. Indtil nu har det været op til de enkelte lande at skride ind.

De nye regler skal gælde alle virksomheder på flere end 50 ansatte og ventes fremlagt i april, hvorefter det skal godkendes af de 28 medlemslandes ministre og af Europaparlamentet.

Google fik sidste år en kæmpe bøde på 2,4 milliarder euro for at have misbrugt sin dominans ved i sin sammenlignende shoppingtjeneste at have fremmet sine egne produkter og tilbud på bekostning af konkurrenter. Den bøde har internetgiganten anket.

Frankrig lægger sag an mod Google og Apple

Men der er andre problemer på vej.

Den franske finansminister, Bruno Le Maire, gjorde det onsdag klart, at Frankrig nu stævner Google og Apple for hver to millioner euro - eller 14,9 millioner kroner - for »misbrug« af de aftaler og betingelser, som teknologigiganterne pålægger iværksættere og udviklere, der sælger deres software gennem netbutikkerne Google Play og Apple App Store.

»Jeg vil derfor indbringe Google og Apple for handelsretten i Paris for misbrug af handelspraksis. Når de er så magtfulde, som de er, burde Google og Apple ikke være i stand til at behandle vores iværksættere og udviklere på den måde, som de gør nu,» sagde Bruno Le Maire, til radiostationen RTL.

Den franske konkurrencestyrelse, DGCCRF, har straks taget skridt til at bringe sagerne for retten.

Mathilde Mechin, der er talsmand for Google, siger, at internetgiganten overholder gældende fransk lovgivning.

Afgørende afgørelse i Android-sag afventes

EU kan også på anden vis påvirke Googles forretning. Konkurrencekommissær Margrethe Vestager undersøger for tiden Googles forretningsbetingelser for, at mobilproducenter kan anvende mobilstyresystemet Android, som Google købte i 2005, inden det var færdigudviklet. I dag er det verdens mest udbredte, og 85 procent af alle nyproducerede smartphones fødes med Android.

Det er Googles krav til mobilproducenterne om at fremme Googles egne internettjenester på bekostning af konkurrerende virksomheder, som er i fokus, og Margrethe Vestagers afgørelse vil kunne betyde, at Google helt skal ændre på sin virksomhed. Der er endnu ingen dato på, hvornår EU-Kommissionen melder sin beslutning ud.