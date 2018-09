EU truer Facebook med nye bøder

Hvis ikke Facebook senest til nytår overholder stramningerne i forbrugerbeskyttelsen, falder EUs hammer.

Det fastslår EUs juridiske kommissær, Věra Jourová, torsdag morgen.

»Min tålmodighed er nået bristepunktet. Facebook har forsikret mig om, at man endelig vil ændre på udestående, misvisende brugerbetingelser i december. Dette har stået på alt for længe. Nu er det tid til handling og ikke til flere løfter. Hvis ændringerne ikke er fuldt indført ved årets udgang, vil jeg bede forbrugermyndighederne om at handle prompte og give bøder til selskabet,« siger hun ifølge nyhedsbureauet Reuters i en udtalelse.

Påtale i februar

EU-Kommissionen gav i februar Facebook og andre sociale medier besked på at rette op på forholdene, så de følger EUs opstramning af forbrugerbeskyttelsen, som bl.a. sikrer mulighed for at kunne frafalde et onlinekøb og sætter mere forbrugervenlige regler for sociale mediers juridiske ansvar, når deres tjenester fungerer dårligt.

»Mens Googles seneste forslag lader til at være i overensstemmelse med forbrugermyndighedernes krav, har Facebook og især Twitter kun delvis taget fat på vigtige problemer angående deres ansvar og oplysninger til brugerne om eventuel fjernelse af onlineindhold eller ophævelse af en kontrakt,« hed det i februar i en udtalelse fra EU-Kommissionen.

Det har bl.a. værelsesudlejningstjenesten AirBNB nu gjort tilfredsstillende, så »forbrugerne kan forstå, hvad de betaler for«, fastslår Věra Jourová, der også har ansvaret for forbrugerrettigheder i EU-Kommissionen.

Facebook er en børsnoteret, amerikansk virksomhed. Ved udgangen af juni, som er seneste offentliggjorte tal, havde Facebook 1,47 milliarder daglige brugere, heraf 279 millioner i Europa.

Facebook er berygtet for sin massive indsamling af oplysninger om brugerne. De mange nettjenester - som omfatter billedtjenesten Instagram og beskedtjenesten WhatsApp, som Facebook også ejer - er gratis at bruge, hvilket tiltrækker milliarder af brugere, som til gengæld betaler med personlige oplysninger og informationer om deres brug af og færden på nettet. Oplysningerne sætter Facebook i stand til at målrette annoncer særdeles detaljeret, hvilket er indtægtsgrundlaget.