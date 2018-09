EU og Vestager efterforsker Amazon

EU-kommissionen har indledt en undersøgelse af Amazon med fokus på, hvordan internetgiganten anvender data fra tredjepartshandlende på virksomhedens platform.

Det skriver Financial Times.

Undersøgelsen er rettet mod Amazons ecommerce-forretning, og EU vil undersøge den dobbeltrolle, som Amazon er i, da man både tilbyder tredjeparter at sælge deres produkter via Amazons platform, mens Amazon også selv sælger egne varer. Side om side.

Det er den danske konkurrencekommissær Margrethe Vestager, som står i spidsen for undersøgelsen, og Financiel Times fremhæver, at netop Vestager har opnået et prominent ry i sin snart femårige periode som kommissær, da hun har stanget en bøde på 4,3 mia. euro ud til Google og tvunget Apple til at betale 13 mia. euro tilbage i skat til den irske stat.

EU-kommissionen har sendt spørgeskemaer ud til detailvirksomheder, der anvender Amazons platform til at markedsføre deres produkter, som et led i den indledende undersøgelse og indsamling af informationer. Svarene skal returneres om to måneder.

Der er tale om en officiel undersøgelse, men den er ikke startet på baggrund af en klage fra en konkurrent til Amazon, hvilket ifølge avisen er usædvanligt.

/ritzau/FINANS