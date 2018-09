EQT vil skabe dansk-norsk IT-kæmpe

Private equity-aktøren EQT oplyser til norske E24, at de vil fusionere fiber- og teknologiselskaberne Broadnet i Norge og GlobalConnect i Danmark. Begge selskaber er i dag ejet af EQTs infrastrukturfond.

Dermed skabes der en fiberaktør med infrastruktur fra Köln i Tyskland og hele vejen gennem Danmark og Sverige til Kirkenes på den norske kyst mod Barentshavet.

Broadnet tilbyder i dag fibertjenester til virksomheder og privatpersoner og lejer også sine fiberkabler ud til andre aktører såsom Telia.

GlobalConnect leverer fibernet og kommunikationstjenester til erhvervslivet og er desuden en stor aktør på markedet for datacentre. Ifølge selskabet selv går omkring 50 procent af datatrafikken i Danmark gennem selskabets fibernet.

»Det fusionerede selskab bliver en førende leverandør af fiberbaseret datakommunikation, som kan bistå nationale og multinationale selskaber med digital omstilling via avancerede digitale platforme, service og god kundepleje,« siger Martin Lippert, som er administrerende direktør i Broadnet.

Lippert bliver chef for det nye selskab. Han blev i 2013 ansat som topchef i Broadnet og kom dengang fra et job som koncerndirektør i danske TDC- Lippert er desuden medlem af GlobalConnects bestyrelse.

Værdisat til 10 milliarder kroner

Fusionen kommer et halvt år efter, at EQTs infrastrukturfond købte Broadnet af EQT-fondene EQT V og EQT VI for godt 6 milliarder kroner. I december 2016 annoncerede EQT Infrastructure så, at man havde indgået en købsaftale om GlobalConnect med grundlæggerfamilien Zibrandtsen, og at overtagelsen ville være på plads det følgende år.

EQT ser betydelige muligheder for Broadnet og GlobalConnect på de nordeuropæiske markeder. Daniel Pérez, EQT DEL CITAT

De to selskaber vil til sammen blive værdisat til omkring 10 milliarder kroner - svarende til 14,5 gange brutto driftresultatet (EBITDA).

EQT oplyser, at de to selskaber til sammen havde en omsætning på lige godt 2 milliarder kroner i 2017, hvor driftresultatet samlet set endte på 690 millioner danske kroner. Medtager man GlobalConnects opkøb af Nianet før sommeren, øges disse tal dog til en omsætning på 2,3 milliarder og en resultat på 850 millioner kroner.

»EQT ser betydelige muligheder for Broadnet og GlobalConnect på de nordeuropæiske markeder. Vi tror, fusionen vil skabe en optimal position for de sammensluttede selskaber når det gælder at tilbyde kunderne virksomhedskritiske og fremadrettede kommunikationstjenester og infrastruktur til sky-tjenester,« siger Daniel Pérez, der er partner i EQT og investeringsrådgiver for EQT Infrastructure.

De ansatte bliver orienteret om fusionen i dag, og planen er, at de to selskaber formelt skal fusioneres fra og med 1. januar 2019.