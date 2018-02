Enormt Bitcoin-svindelnummer trækker tråde til Danmark

København. Et stort svindelnummer med Bitcoin under navnet "Optioment" har ført til politianmeldelser i Østrig og sendt Interpol på jagt efter mistænkte i Danmark. Det skriver erhvervsmediet Bloomberg.

Grundlæggende er "Optioment" anklaget for at være et stort "Ponzi-scheme" - eller et pyramidespil.

"Optioment" solgte sig selv som en Bitcoin-fond baseret i Costa Rica. Det lovede investorer afkast på fire procent om ugen - omkring 670 procent om året -, hvis de placerede deres Bitcoins hos dem.

Samtidig blev investorer belønnet, hvis de tiltrak nye personer, der var villige til at placere deres Bitcoins hos dem.

I en periode kunne investorer trække deres Bitcoins ud igen, men "Optioment" stoppede ifølge Bloomberg med at udbetale i november. Og nu er alle de placerede Bitcoins forsvundet.

Efter hundredvis af anmeldelser i Østrig meldte den østrigske pendant til Finanstilsynet, FMA, "Optioment" til det lokale politi.

Politiet har indtil videre anklaget to personer for bedrageri i Østrig. Derudover har politiet kontaktet Interpol for at identificere mistænkte i Danmark, Letland og Tyskland.

Ifølge det østrigske medie Die Presse er op mod 10.000 investorers Bitcoins forsvundet. 12.000 Bitcoins er væk.

Kryptovalutaen Bitcoin, der enten er set som fremtiden for verdens monetære system eller en reel værdiløs pseudovaluta, der er en enormt finansiel boble, svinger voldsomt i værdi.

Torsdag svarer 12.000 Bitcoins til 713 millioner kroner. Ved toppen for Bitcoin i december svarede 12.000 Bitcoins til 1,4 milliarder kroner.

Den originale hjemmeside for "Optioment" er lukket ned, men andre steder på nettet lokkes investorer fortsat til at sætte deres Bitcoins hos "Optioment".

Her loves ugentlige afkast på 1,5-2,0 procent per uge og vises sindrige oversigter over, hvordan man kan tjene mere, jo flere man får med ind i "Optioment".