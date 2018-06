Endnu en topchef forlader Facebook

Den tredje topchef i Facebook forlader inden for kort tid det børsnoterede, amerikanske selskab.

Det er Facebooks indflydelsesrige kommunikationsdirektør Elliot Schrage, som også er ansvarlig for Facebooks politik over for offentligheden, som går af efter at have siddet på posten i ti år. Han fortsætter dog som rådgiver for Facebook, indtil hans afløser er fundet, og skal senere bistå ved særlige projekter, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sagde op i protest

Den 57-årige Elliot Schrage har ifølge Facebooks egen udmelding ingen særlige planer men ønsker blot at »begynde et nyt kapitel i sit liv«. Meldingen om hans afgang kommer midt i den verserende dataskandale.

I april sagde Jan Koum, som er medstifter af og indtil for nylig topchef for beskedtjenesten WhatsApp, op. Det skete i protest mod Facebooks beslutning om at sammenkøre brugeroplysninger mellem WhatsApp og Facebook - noget, som blandt andet en tysk domstol siden har kendt ulovligt. Facebook købte WhatsApp i 2014 for 19 milliarder dollars.

Facebooks sikkerhedsdirektør, Alex Stamos, forlader selskabet til august.

Alle ændringerne i topledelsen kommer inden for kort tid. Ledelsen af verdens største sociale netværk har ellers været særdeles stabil.

Tumult om Facebook efter afsløring

Facebook har dog været inde i en tumultarisk periode, efter at det blev afsløret, at russiske agenter - såkaldte »trolde« - havde brugt Facebook til at sprede falske oplysninger og misinformation før, under og efter præsidentvalget i 2016, der førte til, at Donald Trump fra januar 2017 rykkede ind i Det Hvide Hus.

Dertil kommer adskillige sager om Facebooks berygtede masseindsamling af oplysninger om sine brugere - oplysninger, der bruges til at kunne målrette de annoncer, som Facebook sælger. Datatilsyn og borgerrettighedsforkæmpere har haft fat i kraven på Facebook adskillige gange, og flere retssager kører mod selskabet.

I marts brød så dataskandalen ud, hvor et britisk analysefirma ulovlig havde fået adgang til 87 millioner Facebook-brugeres, heriblandt 41.000 danskeres data uden deres samtykke, og uden at Facebook selv greb ind, da man opdagede det. Det var Elliot Schrage, der udarbejdede Facebook-koncernens svar, og da Facebook-stifter og -topchef Mark Zuckerberg i april stod skoleret foran den amerikanske kongres i Washington, sad Elliot Schrage ved hans side.

I maj gennemførte Facebook den største ændring af ledelsen siden stiftelsen for 15 år siden.

Facebook omsatte i januar-marts for 11,8 milliarder dollars og havde et overskud på 4,99 milliarder dollars.

Selskabet har 27.700 ansatte.