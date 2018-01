Endnu en telegigant dropper Huawei-telefoner af spionfrygt

Mate 10 Pro er kinesiske Huaweis toptelefon, som blev præsenteret i efteråret, men nu har to af USAs største teleselskaber valgt ikke at tage dem til USA. Arkivfoto. Christof Stache, AFP/Scanpix

Endnu et af de største teleselskaber i USA hører nu op med at sælge mobiltelefoner fra verdens tredjestørste producent, Huawei, som følge af stigende frygt for spionage ad bagvejen.

Verizon følger dermed sin konkurrent, AT&T, som for tre uger siden også besluttede ikke at indgå aftale med kinesiske Huawei om at sælge de nyeste smartphones i USA.

Huawei er på nippet til at overtage Apples globale andenplads på mobilfronten og står i Danmark for drift og udvikling af TDCs mobilnet som verdens tredjestørste leverandør af mobiludstyr efter svenske Ericsson og finske Nokia. Selskabet har - sammen med sin kinesiske konkurrent ZTE - i mange år været i politikeres og efterretningsfolks søgelys på grund af deres bånd til det kinesiske styre.

Ekstra kontrol - men ingen beviser

En længere række af særdeles grundige undersøgelser af al Huaweis og ZTEs udstyr har dog ikke kunnet påvise, at der var noget om snakken. Men balladen har betydet, at Center for Cybersikkerhed (CFCS) under Forsvarets Efterretningstjeneste har skullet godkende TDCs aftale, ligesom CFCS fortsat kontrollerer, at der ikke er indbyggede bagdøre i Huaweis udstyr, som den kinesiske regering kan udnytte.

Huawei er blevet kolossalt stor på kort tid ved at producere smartphones, som teknisk er på højde med eller ligger over konkurrenternes telefoner, men hvor prisen ligger under. Den nyeste toptelefon, Mate 10 Pro, har fået topanmeldelser verden over, især på grund af sit kamera.

Ifølge det amerikanske nyhedsbureau Bloomberg kommer AT&Ts og Verizons beslutninger om ikke at have Huawei-telefoner på hylderne et pres fra den amerikanske regering. Myndighederne er stadig mistænksomme over for mulig, kinesisk spionage, men dertil kommer kritikken af manglende respekt for patenter og ophavsret samt udnyttelse af billig arbejdskraft.

Et kongresmedlem fra Texas har fremlagt lovforslag om, at amerikanske myndigheder forbydes at købe og bruge udstyr fra Huawei og ZTE.

USA overvejer statsligt 5G-mobilnet for at undgå kinesere

Huawei har utallige gange afvist alle påstande og beskyldninger og fremhæver, at det store salg kun kommer som følge af kvalitet.

Mate 10 Pro kan stadig købes i USA og fungerer også på både AT&Ts og Verizons mobilnet.

De seneste dage er det kommet frem, at dele af præsident Donald Trumps bagland har luftet tanken om, at USA skal bygge et statsligt 5G-supermobilnet for at undgå, at kinesiske leverandører skal levere udstyret. Den tanke er dog blevet skudt ned af formanden for den amerikanske telestyrelse, den republikansk udpegede Ajit Pai, som overtog roret for et år siden, da Donald Trump kom til magten.

Det Hvide Hus' pressetalsmand, Sarah Sanders, har meldt ud, at diskussionerne var »på de allertidligste stadier«, og at »absolut ingen beslutninger« er taget.

Trump-regeringen har valgt en langt hårdere linie over for Kina, end hvad USA fulgte under forgængeren, Barack Obama.