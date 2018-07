Elon Musk kalder kritisk redningsdykker for pædofil

Elon Musk, topchef for elbilsproducenten Tesla og rumvirksomheden SpaceX og tidligere medstifter af netbetalingstjenesten PayPal, er igen gået i kødet på en kritiker via Twitter. Arkivfoto: Brendan Smialowski, AFP/Scanpix

Tesla-topchef Elon Musks udfald mod en af de dykkere, der var med til at redde det strandede, thailandske børnefodboldhold og deres træner fra en oversvømmet grotte, får nu kritik for at misbrug sin magtfulde post med mange følgere på det sociale medie Twitter.

Det skriver den britiske finansavis Financial Times.

Elon Musk, som også står bag rumorganisationen SpaceX, der arbejder på at sende turister ud i rummet, kaldte i en besked på Twitter i weekenden en af dykkerne »pedo guy« - en omskrivning af pædofil. Udfaldet er det seneste voldsomme i en række fra Musk, der er presset af produktionsproblemerne med at levere de lovede Tesla-biler til tiden. Udfaldet kom, efter at den britiske dykker Vern Unsworth i et interview med TV-stationen CNN havde kaldt Elon Musks forsøg på at bistå redningsaktionen for »et PR-stunt«.

»Han kan stikke sin u-båd op, hvor det gør ondt«

Elon Musk, som følges af 22,3 millioner på Twitter, havde bedt sine ingeniører om at omdanne en stor cylinder til en midlertidig undervandsbåd, som skulle kunne fragte børnene ud fra deres opholdssted i den oversvømmede grotte, som var truet af yderligere vandstigninger. Tesla-topchefen tog også på besøg på redningsstedet, som hele verden fulgte på TV.

Den britiske dykker affærdigede aldeles Musks undervandsbånd, som ifølge ham »overhovedet ikke har en chance for at virke«, fordi vejen ind i hulen er så snæver og bugtet, at cylinderen ville sætte sig fast.

»Han kan stikke sin u-båd op, hvor det gør ondt,« sagde Vern Unsworth, der bor i Thailand, til TV-kameraet. »Der er absolut ingen chance for, at det vil virke. Han havde ingen ide om, hvordan passagen til hulen var.«

Det hidsede Elon Musk op, som på Twitter svarede, at han »aldrig havde set denne udlandsbrite, som bor i Thailand, på noget tidspunkt, da vi var i hulerne«. Musk ville, skrev han videre, lave en film, som viser, at mini-u-båden uden problemer kan komme helt ind i hulen. Derpå fulgte den afsluttende svada:

»Desværre, pedo guy, du bad selv om det.«

Lover at holde op med at kritisere

Ifølge dagbladet Washington Post var Musk på et kort besøg i Thailand i sidste uge. Siden har han offentligt skændtes med folk, som anklager ham for at presse sig selv ind i dramaet og komme med hypotetiske redningsforslag, som redningsfolkene på stedet har kaldt unødvendige og upraktiske.

Elon Musk valgte senere søndag at slette sine tweets, skriver Washington Post. Det er kun få dage siden, at Musk i et interview med nyhedsbureauet Bloomberg lovede, at han ville holde op med på Twitter at angribe folk, der kritiserer ham.

»Jeg har haft den fejlagtige opfattelse - og jeg vil forsøge at blive bedre til det - at tænke, at fordi nogen er på Twitter og angriber mig, er jagtsæsonen åben. Og det er min fejl. Jeg vil rette op på det,« sagde Elon Musk.

Han var for nylig oppe at skændes med en journalist, som han beskyldte for at betale for oplysninger fra en tidligere Tesla-ansat. Han har også tidligere talt om at oprette et netsted til at bedømme troværdigheden hos de journalister, der skriver om problemer med hans elbilselskab.