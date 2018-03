Efter dataskandale: Brugere og annoncører flygter fra Facebook

Hver femte svensker overvejer at forlade Facebook oven på de seneste dages skandale, hvor over 50 millioner brugeres personlige data er blevet lækket. Samtidig begynder virksomheder nu at trække deres Facebook-annoncer tilbage, mens de afventer, hvilken form for regulering myndigheder verden over nu vil lægge ned over det sociale netværk.

I en undersøgelse, som analyseinstituttet Sifo har foretaget for den svenske TV-station TV4, svarer 21 procent, at de overvejer at stoppe med at bruge Facebook, der er verdens største, sociale netværk.

»Det føles, som om de ved mere om mig, end min kæreste gør,« siger en svensk kvinde til TV4 om sin beslutning.

Tysk justitsminister: En skandale

63 procent vil fortsætte på Facebook, mens 16 procent er i tvivl om, hvorvidt skandalen er dråben, der får bægeret til at flyde over.

I den seneste tid er antallet af Google-søgninger på »delete Facebook«, altså »slet Facebook«, skudt i vejret.

Den tyske justitsminister Katarina Barley kalder det »en skandale«.

»Jeg forlanger omfattende forklaringer fra Facebook,« sagde hun synligt vred til pressen torsdag.

Facebook, der også står bag beskedtjenesterne Messenger og WhatsApp samt billedtjenesten Instagram, havde ved udgangen af december 1,4 milliarder daglige brugere, heraf de 277 millioner i Europa.

Selskabet er børsnoteret, og aktiekursen er raslet ned siden afsløringen af, at et britisk analysefirma, Cambridge Analytica, gennem en mobilapp, som 270.000 hentede ned og fik et mindre beløb for at gennemføre en personlighedstest på, fik adgang til ikke blot disse 270.000s personlige oplysninger men også til alle deres Facebook-venner. I alt 50 millioner brugeres oplysninger endte derfor hos firmaet, der angiveligt brugte dem i forbindelse med Donald Trumps valgkamp for at blive USAs præsident i 2016.

Ifølge flere medier er en række europæeres oplysninger også blandt de ulovligt indsamlede. Facebook har siden spærret for en del af de værktøjer, som Cambridge Analytica brugte til at malke brugerne med.

Indstiller deres annoncering på Facebook

Virksomheder begynder nu at trække deres annoncer på Facebook tilbage. Den tyske storbank Commerzbank og selskabet Mozilla, der står bag internetbrowseren Firefox, har meldt ud, at de indstiller annonceringen.

»Vi sætter vores kampagne på Facebook på pause. Varemærkesikkerhed og datasikkerhed er meget vigtige for os,« siger Uwe Hellmann, Commerzbanks strategidirektør for markedsføring.

Den nordiske storbank Nordeas afdeling for bæredygtige investeringer besluttede mandag at sætte Facebook i karantæne og ikke købe flere aktier.

Facebook har det seneste år været i tiltagende modvind - først med afsløringen af, at afgørende målepunkter, som bl.a. annoncørerne bruger til at afgøre, om de skulle lægge deres penge i Facebooks pengekasse, var blevet oppumpet, siden for ikke at have grebet ind, da det stod klart, at russiske meningspåvirkere brugte Facebook til at påvirke udfaldet af det amerikanske præsidentvalg og bringe Donald Trump til magten.

Indtil nu har annoncører ikke trukket sig fra Facebook i et omfang, som kan aflæses, sådan som det skete, da nogle af verdens største reklamebureauer sidste år indledte en annonceboykot af Googles YouTube-videotjeneste efter afsløringerne af, at annoncørernes betalte reklamefilm har været vist, når nogen klikkede på film på YouTube med homofobiske og antisemitiske budskaber.

Annoncører følger nøje slettetrusler og mulige indgreb

Annoncører verden over holder imidlertid nu godt øje med, om den nye dataskandale hos Facebook faktisk får folk til at droppe Facebook, og om myndigheder verden over gør alvor af deres trusler om at indføre langt strengere regulering af Facebook, således at det ikke længere bliver muligt for giganten at masseindsamle oplysninger om folk og derigennem sælge målrettede annoncer med den præcision, som de lige nu bliver. Annoncerne er det økonomiske grundlag for Facebook, hvis tjenester er gratis mod, at Facebook til gengæld kan gennemanalysere folks brug af Facebook og alt det, som de bruger Facebook til at offentliggøre.

Hvis der lægges begrænsninger ind over, hvilke data annoncørerne kan få fra Facebook, vil det kunne få nogen til at gentænke deres annoncebudgetter hos giganten.

Mange tvivler på, at folk faktisk lukker deres Facebook-konti, fordi Facebook så dygtigt har gjort sig uundværlig over en lang årrække og skabt en form for parallelt Internet, som det for mange vil kræve en del tilvænning at undvære.

Til gengæld er der større enighed om, at skandalen vil få mange flere til at overveje, om de skal drosle ned med, hvad de lægger på Facebook, og langt nøjere gennemgå deres kontoindstillinger for at sætte begrænsninger for, hvilke oplysninger der kan nå andre. Det er nemlig pludselig gået op for mange, hvad de reelt har givet Facebook lov til at samle ind, da de oprettede sig som brugere. Mange har opdaget, at Facebook ikke længere blot er for sjov.

Balladen vil også sætte ekstra skub på at få skabt alternativer til Facebook.