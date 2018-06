Efter bestikkelsesdom: Staten stopper alle aftaler med Atea

Moderniseringsstyrelsen, der sorterer under innovationsminister Sophie Løhde (V). oplyser torsdag, at man sætter alle aftaler med Atea i bero efter bestikkelsesdommen.

Moderniseringsstyrelsen sætter med øjeblikkelig virkning alle offentlige aftaler med det bestikkelsesdømte IT-selskab Atea i bero. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Atea, som er Skandinaviens største IT-leverandør, blev onsdag eftermiddag dømt for bestikkelse af offentlige embedsmænd i en stor sag, som gennem lang tid har kørt ved Retten i Glostrup. Selskabet blev idømt en bøde på 10 millioner kroner for i perioden 2009 til 2014 at stå bag bestikkelse. Atea valgte torsdag morgen at modtage bøden og ikke anke straffen.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Her er dommene i Atea-sagen Efter næsten 40 retsmøder afsagde Retten i Glostrup onsdag den 27. juni følgende domme: Atea får 10 mio. kr. i bøde

Claus Hougesen, tidl. koncernchef i Atea, får 10 måneders fængsel, heraf 7 måneder betinget.

Peter Trans, tidl. koncerndirektør i Atea, får 8 måneders fængsel, heraf 5 måneder betinget.

Carsten Ritzau, tidl. salgsdirektør i Atea, får 8 måneders fængsel, heraf 5 måneder betinget.

Per Juul Andersen, tidl. salgschef i Atea, får 1 års ubetinget fængsel.

René Clausen, tidl. IT-driftschef i Region Sjælland, får 1 år og 6 måneders ubetinget fængsel.

Michael Steen Hansen, tidl. IT-direktør i Region Sjælland, siden Rigspolitiet, får 10 måneders fængsel, heraf 7 måneder betinget.

Michael Mølkær Jensen, tidl. IT-udviklingschef i Region Sjælland, får 40 dages betinget fængsel. Claus Hougesen, Peter Trans, René Clausen og Michael Mølkær Jensen ankede straks deres domme.

Konsekvenser granskes sammen med Kammeradvokaten

At selskabet nu er blevet dømt, kan få stor betydning for de mange og store IT-aftaler, som Atea har med de offentlige myndigheder i Danmark. Præcis hvilken konsekvens vil Moderniseringsstyrelsen og Statens og Kommunernes Indkøbsservice nu granske sammen med Kammeradvokaten, som er statens advokat:

»På baggrund af dommen opfordrer Moderniseringsstyrelsen med øjeblikkelig virkning til, at de fællesstatslige rammeaftaler med Atea A/S sættes i bero. Det vil sige, at Moderniseringsstyrelsen opfordrer alle kunder på de fællesstatslige aftaler til at afvente Moderniseringsstyrelsens og SKIs vurdering af konsekvenserne af dommen, før man foretager køb hos Atea A/S på de fællesstatslige aftaler,« hedder det i pressemeddelelsen fra Moderniseringsstyrelsen, som sorterer under innovationsminister Sophie Løhde (V).

SKIs administrerende direktør, Signe Lynggaard Madsens kommentar til dommen er denne:

»I SKI tager vi kraftigt afstand fra alle former for bestikkelse og underslæb. Vi ser derfor med stor alvor på dommen.«

SKI har bedt Atea om at fremsende en redegørelse og beskrive handlemulighederne, som så vil blive drøftet med Kammeradvokaten og Moderniseringsstyrelsen, inden der træffes afgørelse om Ateas fremtid som offentlig leverandør. SKI forventer at modtage redegørelsen i næste uge.

Af Ateas nyligt offentliggjorte årsregnskab fremgår, at selskabet, der har hovedsæde i Ballerup vest for København, ikke har sat penge af til at dække de økonomiske konsekvenser af en bestikkelsesdom. Selve dommen på 10 millioner kroner vil næppe kunne ses i Ateas regnskab. Det er konsekvenserne af muligvis at blive udelukket fra kontrakter med det offentlige, som vil slå rigtigt hårdt.

Luk faktaboks Udvid faktaboks UPDATE Bestikkelsessagen Den største sag om bestikkelse i Danmark i nyere tid begyndte i forsommeren 2015. Politiet ransagede IT-virksomheden Atea, Rigspolitiet, Region Sjælland og 13 privatadresser, fordi politiet mistænkte Atea for at have bestukket offentligt ansatte med rejser til Dubai og USA samt dyre middage. I marts 2017 rejste Bagmandspolitiet tiltale mod otte for at have givet eller modtaget bestikkelse: Ud over Atea var de tiltalte fire nu tidligere Atea-chefer og tre nu tidligere chefer i Region Sjælland og Rigspolitiet. Anklageskriftet omfattede 38 forhold om bestikkelse og underslæb. De tiltaltes samlede udbytte opgør anklagemyndigheden til 1,2 mio. kroner. Bagmandspolitiet har derudover rejst tiltaler mod 18 offentligt ansatte i blandt andet DSB og Udenrigsministeriet for at have taget imod bestikkelse fra Atea i form af smartphones og tablets. Der er faldet dom i 15 af disse sager, og kun en enkelt er frifundet. De øvrige er idømt betingede fængselsstraffe. Også Forsvarets auditør har rejst en håndfuld tiltaler.

SKI meldte tidligere i juni ud til sine brugere, at hvis Atea bliver dømt, vil selskabet ikke kunne deltage, når IT- og teleaftaler kommer i udbud. Der er tale om store, fælles indkøbsaftaler til store millionbeløb, som Atea gennem årene har bygget en bred forretning op på, hvilket har gjort selskabet - som er en fusion mellem danske Topnordic, norske Ementor og svenske Atea med den danske investor Ib Kunøe som bestyrelsesformand - til Skandinaviens største IT-leverandør.

Leverandør på 10 af 17 aktive aftaler

»Atea er leverandør på flere rammeaftaler fra SKI, og selv om anklagerne mod Atea ikke vedrører SKI-aftaler, kan en domsfældelse få konsekvenser for aftalerne. I vores kontrakter har vi angivet, at bestikkelse udgør misligholdelse, og at SKI kan vælge at ophæve en kontrakt, hvis der foreligger en endelig dom for bestikkelse,« skrev SKI til sine mange brugere i det offentlige.

SKI må ikke oplyse, hvor stor omsætning Atea har med det offentlige via SKI-aftaler, men SKI oplyser, at Atea er leverandør på ti ud af 17 aktive IT- og teleaftaler. På nogle af disse er Atea eneleverandør.

Moderniseringsstyrelsen beder alle, der har en kontrakt, hvor Atea er leverandør, om at gøre uopsættelige køb »betinget, således at kunden om nødvendigt kan hæve købet«. Styrelsen vil informere alle offentlige indkøbere, så snart der er truffet afgørelse af Ateas fremtid som offentlig IT-leverandør.

Anklagemyndigheden kan anke dommen frem til den 11. juli.

