Domstol vil ikke tvinge Samsung til at opdatere telefoner

Samsung bliver ikke pålagt at skulle opdatere ældre telefoner og dermed få lukket for de nyest fundne sikkerhedshuller, siger hollandsk domstol. Arkivfoto: Kim Hong-Ji, Reuters/Scanpix

Samsung bliver ikke pålagt at sørge for, at andre end de nyeste telefoner holdes opdateret med de nyeste sikkerhedsrettelser.

Det har en domstol i Haag i Holland afgjort, og dermed tager den hollandske forbrugerorganisation Consumentenbond en sag, som er blevet fulgt med stor opmærksomhed verden over.

Krav om fire års tvungen opdatering

Consumentenbond havde krævet at få Samsung - verdens største mobilproducent - tvunget til at levere sikkerhedsopdateringer til ældre telefoner i op til fire år, efter at de er kommet på markedet. Nye opdateringer ville skulle leveres senest tre måneder, efter at de er kommet.

Problemet er, at telefoner med Googles mobilstyresystem Android ofte langtfra har de nyeste sikkerhedsrettelser, som lukker huller, som hackere og efterretningstjenester m.fl. kan udnytte til at trænge ind på telefonerne - og tablets - og aflure de oplysninger og data, der ligger på dem.

Modsat iPhone-verdenen, som Apple kontrollerer fuldtud som både hardware- og softwareproducent, bliver Android-softwaren nemlig leveret af Google men derefter tilpasset af de enkelte mobilproducenter, så den passer bedre i brug på de enkelte telefoner. Mange mobilproducenter ændrer således på opsætningen, ikoner og lignende og føjer egne funktioner til, inden de sender opdateringerne ud til telefonbrugerne.

Hver gang Google så opdaterer selve Android, skal mobilproducenterne i gang igen med alle ændringerne, og de skal tilpasses de forskellige mobilmodeller, så de også virker på ældre telefoner. Det sker imidlertid sjældent, og dermed bliver Android ikke holdt opdateret på sikkerhedsfronten, hvor hullerne så stadig står åbne. Det udsætter forbrugerne for fare for at blive hacket.

Retten: Det er uigennemførligt

Den hollandske sag ville - hvis forbrugerorganisationen havde vundet - have fået betydning i andre lande, fordi sådanne opdateringer ikke målrettes de enkelte lande.

Retten i Haag siger i sin afgørelse, at Consumentenbonds krav er »uigennemførlige«, fordi de drejer sig om »fremtidige handlinger«, skriver britiske BBC. Hvis alvorlige sikkerhedsfejl opdages, er det muligt, at Samsung ikke ville kunne opdatere softwaren på grund af fejlens art og de begrænsninger, som ældre telefoners hardware - den elektroniske indmad - sætter. Derfor finder retten det ikke muligt at slå fast, hvor mange Samsung-telefoner der ville kunne få en kritisk softwareopdatering, og dermed mener retten ikke, at den generelt kan pålægge Samsung at opdatere alle telefoner i fire år.

Forbrugerorganisationen kalder afgørelsen »skuffende« og mener fortsat, at Samsung har pligt til at sørge for, at alle mobilmodellerne er sikre og pålidelige, ligesom en bilproducent har pligt til.