Dollarsedlerne vender hjem i hobetal efter sænkning af amerikansk selskabsskat

Pengene bogstaveligt strømmer ind i USA fra de amerikanske virksomheders pengekasser, som hidtil har bugnet i udlandet, fordi det ville koste for meget i skat at trække dem hjem.

I årets første tre måneder er 300 milliarder dollars - svarende til 1.966 milliarder kroner - vendt hjem fra udlandet, efter at præsident Donald Trump fik sænket selskabsskatten fra 35 til 21 procent. Det viser tal fra det amerikanske skatteministerium, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Til sammenligning havde den danske stat i 2017 indtægter for 1.138 milliarder kroner og udgifter for 1.114 milliarder kroner.

Teknologigiganterne fører an

De enorme beløb er overskuddet fra virksomhedernes aktiviteter i udlandet, og som de har betalt skat af lokalt. Skal pengene retur til USA, som mange selskaberne gerne så det, skal der afregnes særskilt amerikansk selskabsskat - et kritikpunkt, som op til valget af Donald Trump som præsident ofte blev rejst af virksomhederne. De ville gerne afregne noget men ikke over en tredjedel af beløbet til den amerikanske statskasse.

Om de store dollarbeløbs hjemkomst rent faktisk skyldes den lavere skat, kan man ikke direkte se af tallene, men de amerikanske børsmyndigheders optælling viser, at tre af de største IT-giganter - Apple, Google og Microsoft - nu har tilsammen 202 milliarder dollars liggende i deres udenlandske pengekasser, hvor beløbet ved årsskiftet var på næsten 220 milliarder dollars.

Salman Ahmed, som er chefinvestorstrateg hos firmaet Lombard Odier, bekræfter over for Reuters, at den lavere selskabsskat synes at være drifkraften.

»Hjemtagning (af pengene, red.) sker i klumper, og de største drivkræfter er teknologiselskaberne,« siger Salman Ahmed.