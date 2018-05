Digital formand fortsætter

Topchefen for det snart børsnoterede IT-selskab Netcompany, André Rogaczewski, fortsætter som formand for DI Digital. Arkivfoto: Sofie Mathiassen, Scanpix

En af Danmarks største IT-organisationer, Dansk Industris brancheforening for IT og Tele, DI Digital, har genvalgt sin formand og næstformand.

På årsmødet onsdag i Industriens Hus på Rådhuspladsen i København er André Rogaczewski genvalgt til formandsposten, som han har siddet på, siden han i juni 2015 afløste Leif Vestergaard. André Rogaczewski er til daglig administrerende direktør for IT-selskabet Netcompany, som er på nippet til at blive børsnoteret, og er kendt for at blande sig i den offentlige debat om IT og digitalisering.

Toke Foss, der er administrerende direktør for DEIF, fortsætter som næstformand.

Fem nye medlemmer er valgt ind i den 19 mand store bestyrelse. Det er landechef for Nokia Danmark, Lise Karstensen, administrerende direktør for Telia, Morten Bentzen, direktør for teknologi og innovation hos Grundfos, Lars Enevoldsen, administrerende direktør for Ordbogen A/S, Peter Revsbech, og direktør for udvikling hos Zendesk, Jesper Hvirring Henriksen.

DI Digital har over 300 medlemsvirksomheder.