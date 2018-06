Den sky filosof har efterretningstjenester i hele verden som kunder. Og øjnene rettet mod Danmark

Fans af J.R. Tolkiens »Ringenes Herre« vil vide, at et »Palantir« på én gang er både magisk og ildevarslende. I Tolkiens univers er Palantir en art krystalkugle, som troldmændene kan bruge til at kommunikere med, men som samtidig rejser et fundamentalt spørgsmål: Hvem lytter med?

I 2004 skabte Peter Thiel, medstifter af Paypal og en kontroversiel iværksætter i amerikansk erhvervsliv, sit eget Palantir.

På det tidspunkt stod det klart, at efterretningstjenesterne manglende udveksling af informationer og data havde været med til at muliggøre angrebene 11. september 2001, og med penge fra CIAs investeringsfond, In-Q-Tel, stiftede Thiel Palantir Technologies, en IT-virksomhed, der skulle specialisere sig i at systematisere data og informationer for efterretningstjenester.

Snart 15 år senere anslås Palantir Technologies at være godt 20 milliarder dollar værd, og med 2.000 ansatte fordelt på 20 lande er det i dag en global virksomhed med en kundeportefølje, der tæller navne som Airbus, Credit Suisse og A.P Møller - Mærsk.

Det er dog stadig den mere kulørte kundegruppe, der har gjort Palantir Technologies berømt: CIA, FBI og NSA - og herhjemme dansk politi. Palantir Technologies har skabt sin forretning på at kunne levere kraftig software skræddersyet til efterretningsmyndigheder verden over.

Og nøjagtigt som i Ringenes Herre er vandene delt om Palantir Technologies: De, der mener, det er genialt, og de, der mener, det er en fundamental trussel mod frihed og retten til privatliv.

Tysk filosof og sky CEO

Alex Karp har grå jeans, lilla pullover, grå skjorte og venlige mellemlederbriller på, da han tager imod i et mødelokale på Hotel D’Angleterre en tidlig morgen i juni. Det er dog den 51-åriges hår, der skiller sig ud: Lange, vilde krøller, der kryber sammen i, hvad der vel bedst kan kaldes en bundesligafrisure.

Da Peter Thiel i 2004 startede Palantir, hentede han sin gamle ven Alex Karp ind som CEO. Valget var specielt. Alex Karp er hverken datamatiker eller ingeniør: Han har en doktorgrad i filosofi fra universitetet i Frankfurt, hvor Jürgen Habermas var hans vejleder undervejs.

Og så er han sky. Modsat andre internationale topchefer afholder han sig helst fra interview, konferencer og talks.

»Jeg har ikke en jordisk interesse i at snakke med medier ud over det, der er godt for vores virksomhed, og jeg har haft den perfekte undskyldning: Vores klienter vil ikke have, vi taler om dem,« siger Alex Karp.

»Men vi er så store nu, at der er en diskussion om os, som vi gerne vil forsøge at påvirke. Før kunne vi komme afsted med alt, men nu er vi i 20 lande, og når du begynder at arbejde for politiet og Mærsk, så begynder folk at stille spørgsmål. Legitime spørgsmål,« siger han.

Både spørgsmål og svar vender vi tilbage til.

I amerikanske medier har man i årevis betragtet Palantir Technologies som en hemmelighedsfuld og mytisk størrelse, der fra sit hovedsæde i Palo Alto i Californien udvikler stadig stærkere software, som efterretningstjenester verden over betaler hundredvis af millioner for.

Interessen blev ikke mindre af, at det kom frem, at Palantirs software angiveligt havde spillet en rolle i arbejdet med at lokalisere Osama Bin-Laden, inden han blev slået ihjel af amerikanske SEAL-soldater i 2011. Hverken Palantir eller CIA har sidenhen bekræftet den oplysning.

Til gengæld har rygterne alene betydet, at Alex Karp i dag hele tiden har to livvagter med rundt.

Artiklen fortsætter under billedet Alex Karp har læst tysk filosofi i Frankfurt, hvor han havde Jürgen Habermas som vejleder. Han betragter det som Palantirs vigtigste opgave at bekæmpe populisme. Foto : Asger Ladefoged

I det hele taget har Palantir og Alex Karp haft vanskeligt ved at flyve under radaren, og hovedpersonen kalder da også interessen fra medierne forventelig.

»Men der er forskel på, om vi går ud og taler om vores kunder, eller om medierne selv finder ud af, hvem de er. Vi har nogle af de mest cool kunder i verden, men en af grundene til, vi har dem, er, at vi ikke går rundt og praler med det.«

»Nu kan vi finde den grønne skruestrækker«

Hvis man vil forstå, hvad Palantir Technologies kan, er deres produkt til dansk politi et godt eksempel.

I 2016 sluttede Rigspolitiet et gigantisk udbud på et nyt IT-system, som Palantir Technologies endte med at vinde.

I dag, et par år senere, er softwaren installeret, og i omegnen af 7.000 betjente, efterforskere og analytikere hos politiet bruger nu programmet POL-Intel fast.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Palantir Technologies Palantir Technologies blev stiftet af Peter Thiel i 2004. Peter Thiel er en kendt og kontroversiel skikkelse i amerikansk erhvervsliv. Han blev milliardær på at stifte Paypal, som han solgte for milliarder til Ebay, og han var en af de første investorer i Facebook - en investering, der gjorde ham syv milliarder rigere. Han er kendt som en stærkt libertariansk debattør, og modsat de fleste i Silicon Valley er han republikaner, og han har aktivt støttet og hjulpet præsident Donald J. Trump. Palantir Technologies har i dag to softwaresystemer, som de sælger: Ét system, der er målrettet efterretningstjenester og ét, der er målrettet kommercielle virksomheder. I begge tilfælde hjælper softwaren til at overskue gigantiske datamængder og muliggør, at dataene kan bruges til analytiske formål. Palantir Technologies har ikke selv udviklet software, der kan indhente data og informationer fra borgere, selvom der har været gisninger omkring, at man i de tidlige år faktisk arbejdet på en sådan software. Palantir har leveret softwaresystemet POL-Intel til Rigspolitiet. Derudover er virksomheden også kendt for at have udvikle algoritmer, der kan forudsige kriminalitet, såkaldt predictive policing, hvor de via datamønstre kan forudsige, hvilke områder der stor sandsynlighed for vil blive udsat for kriminalitet, ligesom de også skulle i være stand til at forudsige hvilke personer, der er i farezonen for at begå kriminalitet. Ifølge Rigspolitiet er det element ikke en del af POL-Intel.

Konceptet er simpelt: Palantir har designet en software, der trækker data fra politiets eksisterende databaser og samler det ét sted. Hvor betjente tidligere skulle tage kriminal-, motor- og fotoregisteret i brug hver for sig under en efterforskning, er alle databaserne nu samlet i ét brugervenligt og intuitivt program.

»I en forstand er der tale om en revolution. Det lyder enkelt, men det er i virkeligheden meget kompliceret,« siger Svend Larsen, politikommissær hos Rigspolitiet.

»Alt bliver samlet et sted. Vi taler om alle politirapporter, der er skrevet de sidste 20 år. Så hvis en medarbejder har skrevet, at et indbrud blev begået med en grøn skruetrækker, kan man finde den oplysning i dag ved bare at søge på »grøn skruetrækker«. Tidligere ville den oplysning have været umulig at finde,« siger han.

Artiklen fortsætter under billedet Peter Thiel blev milliardær på at stifte og senere sælge Paypal, men han har gjort sig upopulær i Silicon Valley ved at støtte og arbejde tæt sammen med Donald Trump. Thiel er stor fan af Tolkiens Ringenes Herre, og da han startede Palantir, kom navnet fra bøgerne. Foto : SHANNON STAPLETON

Ifølge Svend Larsen oplevede efterforskere allerede under introduktionskurser til systemet gennembrud i efterforskningen af gamle sager.

»En testbruger opklarede en gammel sag om brandstiftelse, fordi han brugte den sag i oplæringen og var i stand til at finde et mønster,« siger Svend Larsen.

Data er guld

Hvis man skal forstå værdien af Palantir Technologies, skal man forstå værdien af at kunne sortere og overskue gigantiske datamængder. Virksomheden bruger selv sit arbejde for Airbus som eksempel: Et gennemsnitligt Airbus-fly har tusindvis af små censorer monteret, der registrerer alle hændelser i løbet af en flyvetur. Fra propellernes omdrejninger i motoren til antal sekunder, det tager at rulle landingsstellet ud.

En times flyvetur vil således have produceret et uoverskueligt stort sæt datamateriale, der i rå og ubehandlet form vil fylde millioner af talrækker i Excel.

Med sin software er Palantir i stand til at gøre de mange data tilgængelige, brugbare og søgbare på et niveau, hvor Airbus er i stand til at identificere, at en toiletdør er to ugers brug fra statistisk set at gå i stykker.

Af samme grund har Palantirs evner også givet anledning til bekymring. For fem år siden afslørede whistlebloweren Edward Snowden, hvordan NSA, Det Nationale Sikkerhedsagentur, havde masseovervåget amerikanere ved ulovligt at opsamle telefondata fra millioner af amerikanere, og herhjemme har PETs omgang med borgernes data ligeledes vakt kritik.

Og så er der hele den aktuelle debat om Cambridge Analytica og deres misbrug af persondata fra Facebook.

Oven i alt det har man Palantir, der har specialiseret sig i at gøre det nemmere for myndigheder at gennemrode, overskue og analyse de data, der som i ovennævnte tilfælde er blevet tilvejebragt ulovligt.

Eller som Jay Stanley, en analytiker fra den amerikanske borgerrettighedsorganisation ACLU, American Civil Liberties Union, har sagt om Palantir, kan det muliggøre »et sandt totalitært mareridt med overvågning af amerikanere i massivt omfang«.

Artiklen fortsætter under billedet Det forlyder, at Palantirs software blev brugt af CIA i arbejdet med at lokalisere og siden dræbte Osama Bin-Laden. Ifølge forfatteren Mark Bowden, der har skrevet en bog, The Finish, om operationen, der førte til drabet på Osama Bin-Laden, spillede Palantirs software en central rolle, og Bowden kalder produktet for en »killer app«. Her det ikoniske billede fra Det Hvide Hus, hvor daværende præsident Brack Obama og hans nærmeste stab fulgte operationen. AFP PHOTO / THE WHITE HOUSE / Pete SOUZA Foto : PETE SOUZA

Også herhjemme har der været bekymring for, hvad politiets nye teknologi kan. »Et skræmmende system« har Edin Omanovic, researchofficer i Privacy International, en international organisation, der kæmper for retten til privatliv på nettet, sagt om programmet til Dagbladet Information.

Alt sammen indvendinger og bekymringer, som Alex Karp kalder forståelige.

»Svaret på de her rimelige bekymringer må ikke være, at vi undlader at skaber den bedste software til at stoppe terrorisme, og hvor vi samtidig beskytter borgernes rettigheder,« siger Alex Karp.

Af samme grund mener han, at Palantirs grundlæggende mission er at stoppe populisme. Dels ved at hjælpe stater med at forhindre terrorangreb og dels ved at føre an med innovation, der kan sikre nye job.

»For hvis ikke du har den stærke software, og et terrorangreb finder sted, og hvis der ikke er nogen innovation, og folk mister deres job, så får du en anden form for totalitær stat, hvor borgerne mister deres rettigheder,« siger han.

Hvilket bringer os tilbage til Danmark. For ifølge Alex Karp er Danmark og hele Skandinavien forbilledlige i tilgangen både til data og teknologi.

»Modsat de andre virksomheder fra The Valley (Silicon Valley, red.) vil vi faktisk gerne have, at staten styrer vores software. Vi vil gerne have, at de bestemmer, hvordan den skal bruges, og hvor man vedtager lovgivning omkring brugen af den, og hvor de regler bliver overholdt. Det er derfor, vi kan lide Danmark, Sverige og Norge, fordi staten aktivt driver de her systemer,« siger Alex Karp.

Artiklen fortsætter under billedet Palantir Technologies er en markant spiller i USA, og Alex Karp var blandt den eksklusive skare af erhvervsledere, der besøgte Donald Trump i Trump Tower i månederne inden, han formelt trådte til som præsident. Bryan R. Smith / AFP Foto : Bryan R. Smith

Af samme grund afviser Palantir også jævnligt forespørgsler fra lande, hvor virksomheden frygter, at softwaren kan blive misbrugt.

Ikke overraskende har Alex Karp også bemærket de seneste års hidsige debat om techvirksomhedernes brug af data, og hvor navnlig Facebook og Google har været i skudlinjen for sin omfattende indsamling og kommercialisering af brugernes data. Ifølge Alex Karp er der dog en dybere debat, der bør tages. Nemlig hvem der ejer data.

»Det virkelige spørgsmål er, hvem der kontrollerer data. Bliver det styret af en stor regering? Af retsvæsenet? Eller skal det være virksomheder i The Valley? Jeg mener, at det skal reguleres af staten,« siger Alex Karp.

»Hvorfor er det sådan, at ejerskabet af alt data har samlet sig ét sted på vestkysten i USA, når det rent faktisk er en naturlig ressource, der bliver skabt over hele verden?« spørger Alex Karp.

Selv lægger han ikke skjul på, at Palantir gerne vil have flere kunder i Danmark – både kommercielle og offentlige myndigheder. Den danske division holder til på Rådhuspladsen og tæller knap 40 ansatte i dag.

»Vi er elendige til marketing, men hvis du gerne vil vise kunder, at du er verdens bedste til at give den motor, der kan sikre dataintegration i overenstemmelse med loven, hvor vil man så tage hen? Yes, Danmark. Eller Sverige.«