Dell vender tilbage til børsen efter fem år

Verdens tredjestørste PC-producent er på vej tilbage på børsen - fem år efter en spektakulær kamp for at slippe derfra. Men denne gang bliver det på stifter Michael Dells betingelser.

Amerikanske Dell, som har været på banen i nu 34 år, går denne gang stille til børsmarkedet for ikke at gentage miseren fra sidste gang. Derfor bliver det kun en mindre portion aktier med mere begrænset indflydelse, som skal sælges. Michael Dell, som i dag er 53 år, agter at fastholde så stor kontrol som muligt, så udefrakommende investorer ikke blander sig for meget i firmaets drift.

Høj gæld skal ned

Manøvren skal samtidig sikre, at Dell står bedre i forhold til at få nedbragt sin høje gæld.

Metoden er noget uvant: Dell vil sælge ud af de 80 procent aktier, som selskabet ejer i VMware, der leverer især software til styring af datacentre - en andel, som på under to år er blevet 26 milliarder dollars mere værd. VMware-aktionærerne får 1,37 Dell-aktier, som de efterfølgende kan sælge for 109 dollars pr. Dell-aktie. Det gør handelen ni milliarder dollars værd og vil betyde, at VMware-aktionærerne ender på at have mellem 21 og 31 procent af Dell-aktierne, afhængigt af hvor mange der byder ind. Herefter vil aktierne blive noteret på børsen i New York.

Michael Dell fik i 2013 afnoteret Dell fra børsen efter et heftigt, offentligt slagsmål med den omstridte aktivistinvestor, milliardæren Carl Icahn, som mente, at prisen var alt for lav. Dengang sad Michael Dell selv på 16 procent af ejerskabet, og virksomheden havde været børsnoteret i 24 år.

Michael Dell grundlagde sin virksomhed i 1984, mens han stadig var studerende ved Austin Universiity i Texas. Dell er i dag nummer tre i verden på PC-markedet. I januar-marts 2018, som er de nyest tilgængelige tal, leverede Dell ifølge analysehuset Gartner i alt 9,88 millioner PCer på verdensplan. Det svarer til en markedsandel på 16 procent. Amerikanske HP sidder på 20,8 procent, kinesiske Lenovo på 20 procent af PC-salget.

Bevarer kontrollen

Inden for de seneste fem år har Dell købt IT-giganten EMC, der primært leverer datalagerplads, for at blive væg-til-væg-leverandør af alle former for IT til virksomheder verden over. Prisen for opkøbet i marts 2016 var på 67 milliarder dollars eller 455 milliarder kroner og var dengang verdens største inden for IT-verdenen.

Dell har dog haft problemer med at få ordentligt fat i det marked for internetbaserede tjenester, såkaldt »cloud computing«, som er vokset stort gennem de seneste år. Alligevel er værdien af Dell vokset fra omkring 92 milliarder dollars ved opkøbet af EMC til nu 120 milliarder dollars, skriver den amerikanske finansavis Wall Street Journal. En stor del af stigningen kommer dog fra VMware, som EMC ejede størstedelen af.

Det er i dag Michael Dell og kapitalfonden Silver Lake, som ejer Dell-koncernen. Efter handelen vil Michael Dell stå tilbage med mellem 47 og 54 procent af aktierne, mens Silver Lake vil eje 16-18 procent. Begge har mulighed for at kunne sælge ud, hvad de dog ikke har aktuelle planer om, bedyrede de mandag ved fremlæggelsen af planen for selskabets fremtid.