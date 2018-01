Deleøkonomien vokser - men Danmark er stadig langt fra at være »Mekka for deleøkonomi«

Arkivfoto: Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) vil gøre »Danmark til et mekka for deleøkonomi«. Men ny rapport fastslår, at danskerne fortsat halter efter EU-gennemsnittet i brugen af deleøkonomiske tjenester som Airbnb.

Danskerne har taget deleøkonomien til sig, lyder Erhvervsministeriets egen konklusion på en rapport, der fastlægger deleøkonomiens størrelse.

»Danmark skal være et Mekka for deleøkonomi,« har det ved tidligere lejligheder lydt fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Men ifølge rapporten, som Danmarks Statistik har lavet på opfordring af Erhvervsministeriet, halter danskerne efter EU-gennemsnittet, når det gælder brugen af deleøkonomi.

Kun hver tiende har i 2017 købt overnatning fra andre privatpersoner, mens EU-gennemsnittet er på 17 pct. Og også inden for køb af transport fra privatpersoner, er danskerne mindre aktive end vores europæiske naboer. Syv pct. har benyttet sig af køb af transport mod otte pct. af EU-borgere generelt, mens tallet i Storbritannien er 27 pct.

»Udbredelsen af deleøkonomi i Danmark er væsentligt mindre end i Storbritannien både med hensyn til køb af overnatning og transport. De danske tal ligger under EU-gennemsnittet for begge områder. Danskernes køb af peer-to-peer overnatning er væsentligt lavere end EU-gennemsnittet, hvorimod forskellen kun er lille for køb af transporttjenester,« konkluderer Danmarks Statistik.

Selv om danskerne ikke benytter sig af deleøkonomiske tjenester som Airbnb og GoMore i samme grad som øvrige EU-lande, bruger vi det mere og mere.

Over årene har en række forskellige virksomheder, myndigheder og organisationer på forskellig vis forsøgt at måle udbredelsen af deleøkonomien. Selv om de har benyttet forskellige metoder, konkluderer Danmark Statistik, at deleøkonomien vokser. Det er anden gang, at Danmarks Statistik laver en rapport på området. I 2015 var det ifølge statistikvirksomheden 10 pct af danskerne, der havde benyttet sig af deleøkonomiske tjenester. I 2017 er tallet 17 pct.

»Deleøkonomien har en stigende betydning for det danske samfund. Med denne rapport har vi nu et solidt grundlag for at fortsætte diskussionerne om, hvordan vi udnytter deleøkonomiens fordele og hvordan vi måler effekten – både for danske husholdninger og for dansk erhvervsliv,« lyder det fra Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Berlingske har tidligere beskrevet, hvordan en voksende gruppe personer tjener millionbeløb på udlejning af lejligheder via platformen Airbnb. Det gælder blandt andet de to forretningsmænd Denis Borre og Dennis König.

Det fik to forskere op af stolene med en advarsel om, at København kan ende som Barcelona, hvor storstilet brug af korttidsudlejning via Airbnb har skabt uro og utilfredshed som byens borgere.

»Airbnb er ikke længere den deleøkonomiske solstrålehistorie, som virksomheden lagde ud med at være,« lød det fra forskerne.

En række af de deleøkonomiske tjenester har været udsat for hård kritik. Kørselstjenesten Uber er endt med at lukke i Danmark efter hårdt pres, og rengøringstjenesten Happy Helper er blevet kritiseret for løndumping - for bare at nævne to eksempler.