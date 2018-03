Danskerne køber film, musik og e-bøger på nettet for milliarder

Ud over de faste abonnementer på f.eks. Netflix eller Mofibo/Storytel bruger danskerne masser af penge på løse indkøb af f.eks. en e-bog, en film, et spil eller et musiknummer. Arkivfoto: Iris/Scanpix

Danskerne holder sig ikke tilbage fra at købe eller leje film, serier, musik, spil og e-bøger på nettet. Sidste år lagde vi 2,5 milliarder kroner - og her er faste abonnementer på f.eks. Netflix, Spotify og Mofibo ikke regnet med.

Det fremgår af en undersøgelse, som erhvervsorganisationen Dansk Erhverv har fået lavet som led i en større analyse af e-handelen herhjemme.

Halvdelen af pengene bruges på film og serier

De 2,5 milliarder kroner dækker her-og-nu-køb af f.eks. en film eller et musiknummer eller måske en god e-bog, som man lige fik lyst til at læse. Film og serier er langt det populæreste at bruge penge på. 49 procent af pengene bruges her, hvor 24 procent bruges på musik, 15 procent på e-bøger og 12 procent på spil, fremgår det af undersøgelsen, som er gennemført af Norstat for Dansk Erhverv i november, og hvor op til 3.100 har svaret på spørgsmålene.

»Danskerne streamer mere og mere. Det er gået ud over salget af fysiske bøger, spil, CDer og DVDer, for det betyder, at man ikke længere køber den fysiske bog eller DVD-boksen, og det kan naturligvis mærkes i detailhandelen i modsætning til, hvis man køber rejser eller oplevelser over nettet. Digitaliseringen har givet en masse muligheder, og rigtigt mange danskere er glade for at kunne gribe dem,« siger chefkonsulent Marie Louise Thorstensen fra Dansk Erhverv.

43 procent af alle danskere - og vi er lige nu 5,78 millioner ifølge Danmarks Statistik - har fast abonnement på en eller flere streamingtjenester som Netflix og HBO, der leverer film og serier, Mofibo/Storytel, som leverer e-bøger, eller en spiltjeneste, hvor man for et fast, månedligt beløb har adgang til varerne på alle hylder. Hvor mange penge vi bruger på de faste abonnementer, er ikke gjort op i denne omgang, og der findes ikke opdaterede opgørelser af det.

Flest indkøb fra danske tjenester

De mange faste abonnementer forhindrer dog ikke, at der derudover bliver solgt masser af digitale produkter som enkeltkøb.

»Det kan man gøre, lige når det passer én. Hvis man skal ud at rejse, vil nogen måske hellere have e-bøger med frem for at slæbe fysiske bøger med. Andre kan godt lide fornemmelsen af at læse i den fysiske bog. Tilsvarende er nogle ting ved e-handel nemt, mens nogen foretrækker at kunne se trøjen eller prøve jakkesættet, før de betaler. Så i forhold til den samlede e-handel er streaming- og downloadsalget ikke så stort, men vi har som nævnt ikke regnet de faste abonnementer med,« siger Marie Louise Thorstensen.

Det er navnlig hos danske tjenester, at vi lægger vores spontane, digitale indkøb. 93 procent af alle her-og-nu-køb af film og serier sker hos danske tjenester og kun syv procent i udlandet, sandsynligvis - konkluderer Dansk Erhverv - på grund af de geografiske spærringer, såkaldt geoblokering, som en kort tid endnu forhindrer os i at købe ind, hvor i verden vi måtte ønske det. 90 procent af alle musikindkøb sker gennem danskbaserede tjenester, kun 10 procent i udenlandske. 85 procent af alle e-bøger købes i Danmark, 15 procent i udlandet. Kun spilandelen er modsat: 31 procent af købene sker fra tjenester i Danmark, 69 procent fra udlandet.

Kvinder er til e-bøger, mænd til musik

Undersøgelsen kortlægger desuden, at de unge, veluddannede med et pænt indkomstniveau, og som bor i større byer, er flittigere brugere af streamingtjenester - både faste abonnementer og enkeltkøb. 83 procent af de unge under 30 år streamer film, serier, musik, spil og/eller e-bøger, mens det kun gælder 16 procent af de over 60-årige.

Igen er film og serier de mest populære streamingtjenester at have abonnement på. Det har nu 81 procent af alle de danskere, der streamer, hvor det i 2016 var 76 procent. 37 procent har i 2017 haft abonnement på en eller flere streamingtjenester med musik, hvilket er en fremgang fra 31 procent i 2016, mens 10 procent har abonneret på e-bøger og fire procent på spiltjenester. Hverken e-bøger eller spil har ændret sig siden 2016.

Stort set lige mange af begge køn abonnerer på film og serier, mens det for musik er 42 procent mænd og 32 procent kvinder. Omvendt er det med e-bøger, hvor det er 14 procent kvinder og kun seks procent mænd. Til gengæld dominerer mændene spilabonnementerne med seks procent, hvor kun en procent af kvinderne er med - og ikke overraskende er de fleste spillere i aldersgruppen 18-30 år.

Den største aldersgruppe blandt e-bogslæserne er dem over 60 år, hvor 14 procent af dem, der overhovedet streamer, har haft abonnement i 2017, selv om de ikke er vokset op med en computer i hånden. I de øvrige aldersgrupper er det kun omkring 10 procent.