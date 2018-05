Danske lydeksperter tryller larmen fra koncerter væk

Refshaleøen i København, der lægger scenen til rock- og metalfestivalen Copenhell, blev teststed for DTUs forskere. Den bageste række af højttalere sender modlyd ud, som skal stoppe lyden fra scenen i at nå ud og genere naboerne, samtidig med at de ikke ødelægger oplevelsen for koncertgængerne. Det lykkedes at dæmpe larmen markant. Foto: Finn T. Agerkvist, DTU Elektro