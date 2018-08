Dansk TV-gigant får ny direktør

Danmarks største TV-leverandør, det TDC-ejede YouSee, får ny direktør.

38-årige Jacob Mortensen, der hidtil har været produktdirektør i YouSee, har fra 27. august overtaget direktørposten i selskabet, der ved udgangen af marts - som er de senest offentliggjorte kundetal - havde 1,28 millioner TV-kunder og 1,18 millioner bredbåndskunder.

Han overtaget jobbet, efter at TDC før sommerferie fik nye ejere, som har valgt at splitte selskabet op i en kundedel og en operativ del, og hvor hollandske Jaap Postma, der hidtil har været koncerndirektør med ansvar for YouSee nu har fået ansvaret for hele kundeenheden, som i TDC-jargon kaldes for OpCo.

Med i den store omstilling

Jacob Mortensen har de seneste fire år siddet med i YouSees ledelse og haft ansvaret for både TV og bredbånd og på det seneste desuden mobil, efter at TDC samlede alle sine private mobilkunder under YouSees hat.

Det har derfor været Jacob Mortensen, der - også i kraft af sit danske ophav - har talt YouSees sag udadtil, også når TV-giganten har fået ørerne i maskinen. Hans stilling som produktchef er endnu ubesat, så han fortsætter med også at holde snor i den, indtil der er fundet en afløser.

Jacob Mortensen har været med i den store omlægning, hvor YouSee har indført et bland-selv-abonnement med mulighed for at kunne sammensætte et indhold af klassiske TV-kanaler og streamingtjenester, som samles i et overblik gennem YouSees TV-boks. Han har også været med til at udvikle YouSee More, et kundefordelsprogram, som TDC startede i slutningen af 2017, hvor kunder med mindst to produkter hos YouSee (TV, bredbånd og eller mobiltelefoni) får adgang til ekstratjenester som e-bøger, ugebladsartikler, musik, dobbelt data på telefonen eller en sikkerhedspakke.

YouSee er hovedindtægtskilden for TDC

YouSee er Danmarks største TV-, internet- og mobilselskab og kæmper - som de øvrige selskaber - om at holde på bredbånds- og TV-kunderne, der i stort omfang vælger at klare sig med mindre TV-pakker eller helt uden. YouSees TV-forretning er fortsat grundstenen og hovedindtægtskilden for TDC-koncernen, som i 2017 hentede 52 procent af sin omsætning hos privatkunderne. YouSee sidder på 56 procent af de danske TV-kunder, men et stigende antal - ved udgangen af marts 34,5 procent af alle TDCs TV-kunder - klarer sig med den lille TV-pakke, som ikke berettiger til at være med i loyalitetsprogrammet.

TDC blev før sommerferien købt af et konsortium med de tre danske pensionskasser PFA, PKA og ATP og den australske kapitalfond Macquarie, hvor sidstnævnte tidligere har ejet Københavns Lufthavne. Pensionskasserne ejer 50 procent af TDC, Macquarie resten. De solgte 17. juli TDCs norske kabel-TV-forretning, Get, til Nordens største teleselskab Telia, som lagde 21 milliarder norske kroner - eller 16,5 milliarder danske.

TDCs topchef siden 2014, Pernille Erenbjerg, har sagt sin stilling op senest til nytår, efter at TDC blev købt. Hun havde netop indgået aftale om at købe den nordiske underholdningskoncern MTGs aktiviteter med bl.a. TV3-kanalerne, TV-leverandøren Viasat og streamingtjenesten Viaplay for 15 milliarder kroner - en plan, der blev skrinlagt, da nye ejere meldte sig på banen.