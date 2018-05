Dansk topchef i Telia skiftes ud

Den danske ansvarlige for Nordens største teleselskab, Telias aktiviteter i Danmark, Estland og Litauen skiftes ud.

Henriette Wendt, som af Telias koncernchef Johan Dennelind blev hentet til Telia i 2014 som direktør for strategi og opkøb, forlader 1. juni jobbet som øverst ansvarlig for Telias aktiviteter i de tre lande og erstattes af Emil Nilsson, der lige nu er chef for Telias aktiviteter i Eurasien - aktiviteter, som den svensk-finske telegigant er ved at sælge fra oven på flere betændte sager med bl.a. bestikkelse.

Henriette Wendt, der er uddannet civiløkonom, skal ifølge en meddelelse fra Telia »i en periode« forblive i selskabet og tage sig af »nøgleprojekter«.

»Henriette har gjort et godt arbejde for Telia,« siger Johan Dennelind i en udtalelse. »I de seneste halvandet år har hun som chef for Litauen, Estland og Danmark sikret, at vores Telia-mærker i Litauen og Estland er på rette vej til at blive integrerede, konvergerede markedsledere.«

Ændringerne kommer som led i en større omrokering i Telias ledelse, hvor også Telia i Sverige får ny topchef, nemlig Anders Olsson, der har været næsten 20 år hos konkurrenten Tele2. Johan Dennelind selv har i en periode også selv haft ansvaret for Telia i Sverige.