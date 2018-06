Dansk opdagelse kan få fremtidens elektronik til at skrumpe

Danske forskere har fundet det mest strømisolerende molekyle nogen sinde. Det kan blive en nøglebrik til at gøre endnu kraftigere computere og telefoner mindre fremover.

Det er forskere fra Nano-Science Center og Kemisk Institut på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, som har fundet molekylet med de eftertragtede egenskaber. De beskriver deres opdagelse i det nye nummer af det videnskabelige, amerikanske tidsskrift Nature.

Rykker ikke ind i udstyret i morgen

»Vi har fundet et ekstremt strømisolerende molekyle, som ikke blot er det mest isolerende nogen sinde undersøgt. Det er så isolerende, at et tomrum af samme størrelse vil være mere strømledende end den funktionelle del af molekylet,« siger lektor Gemma C. Solomon, som er med i forskergruppen.

Computere og mobiltelefoner bliver kraftigere og kraftigere, fordi de skal håndtere stadig flere og tungere datamængder. Det kræver, at den elektroniske indmad konstant presses ned i størrelse for at have plads til alle delene. Men de elektroniske komponenter - som transistorer -, der sidder inde bag skærmen, bliver begrænset i størrelsen af, hvor små de strømisolerende komponenter kan laves, så man undgår, at de brænder sammen, når der skal arbejdes igennem.

Der vil gå en rum tid, før opdagelsen af det strømisolerede molekyle vil blive brugt i praksis til at bygge mindre og kraftigere udstyr.

»Vores resultat demonstrerer, at grænsen for størrelsen af isolerende materialer kan brydes. Det store perspektiv er, at vi har fundet en strategi for, hvordan strømisolerende komponenter muligvis kan laves endnu mindre, end det i dag er muligt,« konstaterer Gemma C. Solomon.

Samarbejde med USA og Kina

Molekyler er mikroskopiske byggesten, som har en størrelse på omkring en nanometer eller en milliardendedel af en meter. Når materialernes størrelse kommer ned omkring en nanometer, bliver de strømledende, og det skaber udfordringer, når ny elektronik skal designes, fordi de skal isoleres godt, så de ikke påvirker det øvrige isenkram.

Forskerne, som har samarbejdet med kollegaer fra Columbia University i USA og Shanghai Normal University i Kina, har kunnet bruge den såkaldte kvantemekaniske interferenseffekt til at undertrykke evnen til at lede strøm i materialer, der er så små som en nanometer. Beregningerne og computersimulationerne er udført i København, mens kollegaerne i New York og Shanghai har stået for de praktiske eksperimenter.