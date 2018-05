Dansk Google-pionéer laver IoT-startup

De kan indstille stuetemperaturen i dit hjem, optimere dit benzinforbrug og spare landbruget for millioner af kroner ved automatisk at monitorere vanding af marker efter behov. Og alt muligt andet.

Små internettilkoblede enheder dukker op i alverdens hjem og i industrien. Men når talen falder på Internet of Things (IoT) og de mange muligheder, teknologien giver, lander diskussionen lynhurtigt på sikkerhedsspørgsmålet. For hvad hvis nogen hackede sig ind i dit hjem eller din virksomhed gennem en enkel gammel IoT-enhed.

Det er et kendt problem, at IoT-enheder kan udgøre et sikkerhedshul, fordi en tilstrækkelig sikkerhed ikke er tænkt ind i dem fra start, eller at de ikke har fået opdateret deres software.

Det vil den danske Google-pionéer Lars Bak gerne til livs med sin nye startup Toitware, der vil gøre det nemmere at opdatere produkterne.

»Der er en masse Internet of Things ude i verden, men de er meget statiske og svære at opgradere, når de først er placeret i produktion. Så skal man ud og have fat i den og sætte ny software i. Vi (Toitware, red.) kan sørge for, at man har et system, hvor vi kan opgradere softwaren dynamisk fra et centralt sted, som gør, at folk ikke skal ud og opdatere software på de enkelte devices,« fortæller Lars Bak til IDAs teknologipodcast, Techtopia, under Internet Week Denmark.

11 år hos Google

Lars Bak har ellers siddet trygt bag sin computer hos Google gennem de seneste 11 år. Her har han udviklet en del af den populære internetbrowser Google Chrome, som i dag har over 2 milliarder brugere. Men for 3 måneder siden startede han med to tidligere Google-kollegaer Toitware. De har siden siddet på Lars Baks gård og udviklet på deres løsning, som de tror på kan gøre en forskel for sikkerheden i IoT-teknologien.

Hos Toitware vil stille en platform til rådighed, der afvikler software. De vil dels gøre det lettere at lave IoT-enheder, og så vil de via en central platform gøre det muligt for IoT-udviklere løbende at opdatere deres software, som vi kender det fra almindelige computerprogrammer. De vil med Lars Baks ord føre moderne programmering ind i IoT-verdenen.

Lars Bak er ikke helt uerfaren i disciplinen at starte en ny virksomhed. Han har været med til at stifte5 startups samtidig med, at han har vekslet mellem store virksomheder som Google.

»Det er en meget god vekselvirkning til at lære noget nyt og så presse nogle produkter ud, der bliver brugt af mange mennesker. Efter 11 år hos Google bestemte jeg mig for, at det var tid til at forlade email, møder og rejser og tilbage til programmering igen. Det er faktisk det, der ligger tættest på mit hjerte,« fortæller Lars Bak, der er uddannet datalog for 30 år siden.

Potentiale i markedet

Det er ikke forretningsdelen, Lars Bak interesserer sig mest for. Alligevel har han en klar fornemmelse af, at der ligger et stort potentiale i IoT-markedet.

»Vi synes det er interessant for markedet, fordi de her IoT-devices har nået en prisklasse på ned til 2 dollars. Det gør, at der vil ske en eksplosion i internetforbundne devices. Næsten alt hvad du forestiller dig, der har strøm derhjemme, vil kunne kobles på,« forudsiger han.

Efter 3 måneder har Lars Bak og hans to kollegaer endnu ikke alle løsningerne på den tjeneste, de vil udvikle. Derfor giver det ro, at der ikke allerede er lavet aftale med kunder og investorer.

»Vi regner med at bruge i år og en del af næste år til at implementere de ideer, vi snakker om, og så først bagefter gå ud og snakke med venturekapitalister og kunder,« siger han til Techtopia.

