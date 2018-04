Dansk fintech-succes i desperat jagt på IT-talenter: »Evnen til at skalere bekymrer os allermest«

Overskrift

Erhvervsminister, Brian Mikkelsen, besøgte IT-virksomheden Pleo for at høre om, hvad der står i vejen for deres videre udvikling. Virksomheden har ekstremt svært ved at tiltrække de nødvendige IT-kandidater til København og efterlyser vilkår, der skal gøre det mere attraktivt og nemmere for dem at komme hertil. ​Til venstre er det Jeppe Rindom, medstifter af Pleo og administrerende direktør. Fra højre er det Jes B. Christensen, Brian Mikkelsens rådgiver som sidder ved siden af netop Brian Mikkelsen. Foto: Anne Bæk