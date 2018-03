Danmark skal sikre fremtiden for sig selv - og andre

For mange ved for lidt om cybersikkerhed i Danmark, og det skal der øjeblikkeligt rettes op på - både for sikkerhedens skyld og for at udnytte de muligheder, som danske produkter kan få ved at garantere ordentlig sikkerhed, fastslår ny kortlægning. Arkivfoto: Iris/Scanpix

Danmark skal ikke alene blive langt bedre til at sikre sig mod hackere, aflytning og overvågning ved at trappe opmærksomheden op helt fra folkeskolen til de professionelle. Samtidig kan Danmark få del i det betragtelige marked for cybersikkerhed ved at gå i front og tænke ordentlig sikkerhed ind, allerede når nye produkter designes.

»Danmark kan tage en førende position på det eksploderende cybersikkerhedsmarked - hvis vi handler hurtigt,« konkluderes det i kortlægningen »Det fremtidige marked for cybersikkerhed i Danmark«, som Innovationsfonden, Alexandra-Instituttet og revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte i fællesskab har beskrevet ved at inddrage en lang række af Danmarks eksperter på området. Rapporten fremlægges 22. marts på en konference på Nationalmuseet med omkring 400 deltagere.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Sådan kommer Danmark i front Rapporten »Det fremtidige marked for cybersikkerhed i Danmark« fra Innovationsfonden, Alexandra-Instituttet og revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte konkretiserer, hvor Danmark skal sætte ind for at forbedre IT-sikkerheden - og tjene penge på den. Større kompetencer: Cybersikkerhed skal på skoleskemaet i folkeskolen. Virksomheder skal rådgives i at uddanne ansatte i cybersikkerhed. En specialudddannelse i cybersikkerhed (herunder håndtering af persondata) for professionelle skal etableres. Et bestemt antal studerende skal hvert år tage en specialuddannelse i cybersikkerhed på universiteterne. Det offentlige skal investere mere i forskning og innovation inden for bl.a. identitets- og adgangskontrol, netværkssikkerhed og kryptologi. Bedre erfaringsudveksling på tværs af offentlige og private virksomheder for at lære af databeskyttelsesstramningerne, som EU indfører 25. maj. Sikker trafik og sikre netværk: Udnyt den store ekspertise inden for kryptografi, som Danmark har, til at skabe nye produkter og understøtte fremtidig, videnskabelig forskning og udvikling. Forøg den nationale overvågning af nettrafikken ved at bruge kunstig intelligens til at opdage usædvanlige mønstre og datatyverier. Sikr netværkstrafikken gennem øget brug af ID på afsender og modtager (f.eks. et styrket NemID/MitID), så man sikrer at kommunikere med den rigtige. Brug blockchainteknologien til at sikre trafikken og dataægtheden. Udvikl sikkerhedsløsninger til f.eks. kritisk infrastruktur. Skab brugervenlige løsninger til nye sikkerhedsprodukter, f.eks. ved at involvere Forbrugerrådet i at udvikle og afteste. Brug Danmark som testlaboratorium for nye løsninger. Sikkerhed indtænkt fra fødslen: Gør det muligt at ændre kodeord på dimser og dingenoter fra standarden, eller indfør mere avancerede ID-teknologier. Gør det obligatorisk at ændre standardindstillingerne, så man tvinges til at skifte kodeord - ellers virker udstyret ikke. Indfør automatisk opdatering af software m.m. Gør rede for, hvor alle elementer i en sikkerhedsløsning stammer fra (målere, kamera, software m.m.), så man lettere kan spore sårbarheder. Th.

Virkeligt rystet over den store mangel på topkompetencer

»Vi startede, fordi vi var en smule bekymrede for, at der ikke blev gjort nok på området i Danmark. Da vi kom i gang, blev vi virkeligt rystede: Kun ganske, ganske få mennesker har de nødvendige topkompetencer i Danmark. Fem professorer og i alt 20 forskere er på rette niveau, og hver kan måske uddanne tre-fire andre om året. Vi bliver nødt til at prioritere vores midler, så universiteterne kan få uddannet flere og få forskningen på området accelereret,« siger Peter Høngaard Andersen, administrerende direktør for Innovationsfonden.

Innovationsfonden vil nu bruge nogle af sine penge på at forberede private og offentlige virksomheder - både myndigheder og universiteter - på, at næste års ansøgninger skal gå i denne retning. Fonden inviterer også til rådgivning om, hvordan man bedst muligt søger penge.

»Vi bruger vores rapporter til at målrette vores penge bedst muligt. Det gjorde vi også i 2016 med Industri 4.0-satsningen, og det er blevet en stor succes,« siger Peter Høngaard Andersen, der håber at få sat en offensiv i gang, så Danmark kan udnytte mulighederne.

Fælles satsning skal give viden - og eksportmuligheder

Fokus skal ved fælles hjælp på tværs af uddannelsesinstitutioner, virksomheder, myndigheder og politikere ligge på at gøre danskerne bedre til selv at sikre sig og stille krav til, at alt, hvad vi bruger digitalt, selvfølgelig skal have det høje sikkerhedsniveau, som vi forventer, indbygget fra fødslen. Hvis danske virksomheder og myndigheder rykker hurtigt, er der gode penge at hente herhjemme, og når man eksporterer sine produkter. F.eks. vil en ny dims fra Lego, som kan kobles på internetforbindelsen, få et ekstra salgsargument, når det kan garanteres, at den lever op til høje sikkerhedskrav, så den er tryg at bruge og svær at hacke.

Rapporten slår fast, at man ikke kan yde 100 procents beskyttelse mod hackning, især ikke når Danmark hører til blandt de mest digitaliserede lande i verden.

»Cybersikkerhed kan bedst beskrives som et spil med en angriber og et offer. Hver gang vi lider under konsekvenserne af et angreb, lærer vi at beskytte os bedre - og hver gang finder angriberen nye veje eller metoder. Med andre ord kan vi aldrig blive 100 procent sikre, og det er heller ikke målet. I stedet er cybersikkerhed lige som almindelig forebyggelse af kriminalitet: Vi skal fokusere på at gøre det svært og risikabelt at begå cyberkriminalitet og mindske effekterne af et angreb,« konkluderes det.

Endnu dyrere, når hackerne har været på besøg

I dag styres f.eks. Danfoss' varmesystemer med en mobilapp, B&Os TV på samme måde, og Vestas' vindmøller kontrollerer egen ydeevne og melder om potentielle problemer over internetforbindelsen.

Mærsk blev sidste år lammet i næsten en uge af et hackerangreb.

»Spørgsmålet er, om der skal sådan noget til, før man tænker cybersikkerhed ind. Det bliver dyrere end at gøre det på forhånd. Der er lige nu en række udfordringer, og spørgsmålet er, om erhvervslivet har øjnene nok op for dem, om det investerer nok i cybersikkerhed, og om de ved, hvor svært det er at få de rette kompetencer ansat,« siger Thomas Brun, partner og leder af Deloittes risikorådgivning.

Rapporten kommer, kort efter at regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale i forsvarsforliget fra januar har tilkendegivet at ville sætte 1,4 milliarder kroner af til at styrke Danmarks cyberforsvar »med respekt for danskernes retssikkerhed og personlige frihed«, som det understreges i udspillet. Engang efter påske vil regeringens strategi for cybersikkerhed - udarbejdet af ti ministerier, Center for Cybersikkerhed, Digitaliseringsstyrelsen og Politiets Efterretningstjeneste - blive fremlagt.

Dansk garanti for ordentlig sikkerhed

Markedet for cybersikkerhed i alene Danmark - software, oplæring, certificering af netsteder, kodeordsadministration m.m. - ventes over fire-seks år at vokse fra omkring 2,42 milliarder kroner i 2017 til mellem 5,93 og 7,87 milliarder kroner i 2025, fremgår det af rapporten.

Derfor bør danske virksomheder og iværksættere rykke straks for at få del i det kendte marked og tilbyde tjenester og løsninger til at forbedre cybersikkerheden, samtidig med at de skal lynudvikle nye muligheder for at sikre de stadig mere åbne netværk og endelig arbejde på at få egentlige sikkerhedsstandarder på plads, så de kan sælge produkter, som overholder standarderne og dermed kan garantere, at sikkerheden er i orden.

»Vi bør fokusere på kompetencer, netværkssikkerhed og sikkerhed designet ind fra starten,« lyder konklusionerne i rapporten, der vil kunne hentes på Deloittes netsted - i første omgang kun på engelsk, men en dansk udgave overvejes.