Cyberlandsholdet skal øge interessen for IT

Med seneste års globale malwareangreb NotPetya og Wannacry er it-sikkerhed for alvor blevet sat på dagsordenen. Regeringen lancerede sidste år en strategi for cybersikkerhed med 100 millioner øremærkede kroner i ryggen, og cyberspace er fra flere kanter blevet udnævnt til den nye globale kampplads, når nationer strides.

Det store fokus på it-sikkerhed ser ikke ud til at aftage, de kommende år. Tværtimod peger en rapport fra sidste år på, at der vil mangle 1,8 millioner it-sikkerhedseksperter på verdensplan om fire år. Erhvervsstyrelsen og Alexandra Instituttet har anslået, at der i 2030 vil mangle 19.000 it-professionelle bare i Danmark.

Derfor er man fra både de enkelte virksomheders side og på nationalt plan nødt til at vride hjernerne for at gøre it interessant for danskerne helt fra de er helt unge. Det mener administrerende direktør i it-sikkerhedsfirmaet Kaspersky Lab Danmark, Leif Jensen.

»Vi har selvfølgelig et moralsk ansvar for at være med til at sikre, at industrien får de her folk. Og det kan være rigtig svært,« siger han til IDAs teknologipodcast, Techtopia under konferencen Infosecurity.

»Til sammenligning var min søn på 12 år for nylig en uge i skolepraktik som brandmand. Han kørte i den fedeste store brandbil med brandsprøjter og stod med fuldt tryk på og blev kørt op i en stige i 30 meters højde. Det kan jeg ikke konkurrere med. Det er i hvert fald svært, at gøre cybersikkerhed interessant for en 12-årig, men det er det vi nødt til at gøre,« siger Leif Jensen.

I krig med cyberlandsholdet

En af tiltagene er det danske cyberlandshold, der bliver udvalgt af Forsvarets Efterretningstjeneste. Formålet med cyberlandsholdet er at fremelske de såkaldte white hat-hackere, der hacker i den gode sags tjeneste for at finde sikkerhedsbrister og derigennem forbedre systemerne.

Sidste år endte Danmark på en 8. plads ved EM i Malaga, hvor i alt 15 nationer som Norge, Spanien og Tyskland deltog.

»Man deltager i EM i hacking, men reelt handler det nok mere om at komme ud og sætte fokus på det. At fortælle at der også er en officiel vej, man kan gå med det her, og ikke bare en black hat-vej,« siger Morten Eskildsen, der var kaptajn på det danske cyberlandshold under slutrunden sidste år.

Cyberlandsholdet bliver hvert år udtaget på baggrund af en række tests. Holdet består af ti white hat-hackere, hvoraf fem skal være under 20 år.

Morten Eksildsen fortæller, at man under sidste år slutrunde var samlet 150 hackere i en stor hal i Malaga. I løbet af otte timer skulle de dyste i en række forskellige kategorier såsom at afkoble en alarm i et vindue eller at bryde ind i en bankboks.

Sidste disciplin var ren cyberkrig, fortæller Morten Eskildsen, der har programmeret i 10 år.

»Hvert hold får nogle servere, og deres fornemste opgave er at holde dem kørende. For hvert sekund de kører, får du point. Tilsvarende har de andre nationer servere, og så er det bare med at gå i krig,« siger han.

At gøre en forskel

På samme måde laver et firma som Kaspersky med mere end 4.500 ansatte konkurrencer med dommerpaneler og præmier i form af betalte uddannelsesforløb.

De kalder det Kaspersky Challenge Lab, og konkurrencen skal vække matematisk intelligente folks interesse og vise, at det er sjovt at arbejde med it.

Det er nemlig ikke lønnen, der er afgørende for de unge mennesker, når de skal vælge en karrierevej, mener Leif Jensen fra Kaspersky Lab Danmark.

”De kigger på alt det andet. Kan de udvikle sig, har de nogle gode kollegaer, er det et inspirerende arbejdsmiljø, får de lov at lave nogle spændende ting, har de frie hænder? Og rigtig mange ønsker rent faktisk også at føle, at de gør en forskel i den verden, vi lever i,” siger han til Techtopia.

Du kan høre hele udsendelse på Techtopia.dk eller direkte via iTunes.

Artiklen er oprindeligt publiceret på IDA Universe.