Coop og YouSee går sammen om mobiltelefoni

Dagligvaregiganten Coop nedlægger i løbet af i år sit eget mobilselskab og indgår i stedet samarbejde med Danmarks største mobilselskab, det TDC-ejede YouSee, så de 1,75 millioner medlemmer hver måned kan opspare penge på deres Coop-kort og bruge dem til at handle for.

Fra 15. juni vil Coop-medlemmer, der også er mobilkunder hos YouSee, hver måned spare medlemspoint sammen og få fem procent af prisen på mobilabonnementet overført til deres Coop-konto. De, der ikke har mobiltelefoni hos YouSee, kan skifte og får den første måned 250 kroner i velkomstbonus.

»For os handler det om at levere tilbud, som giver værdi, til medlemmerne. Her står mobiltelefoni højt på listen. Med fem procents bonus til medlemskontoen eller Coops app, som 900.000 har downloadet, øger vi kundeloyaliteten hos både YouSee og Coop. YouSee er en spændende partner, fordi de har mere på hylden, nemlig også bredbånd og TV, så dette er første skridt mod forhåbentlig flere aftaler med YouSee om en komplet mediepakke,« siger Anders Mittag, direktør for Coops medlemsprogram og digitale kanaler.

Indkøbspenge fra mobilabonnementet Coop, som står bag Kvickly, SuperBrugsen, Irma og Fakta med i alt ca. 1.200 butikker i Danmark, åbnede i 2012 sit eget mobilselskab, Coop Mobil, som blev købt nøglefærdigt hos TDC, sådan som også konkurrenten Netto har sit NetTalk. Coop Mobil-kunder får allerede en del af den månedlige abonnementspris sat ind som dividende – eller bonus – på deres Coop-medlemskonto, så de kan handle for, f.eks. over nettet og gennem Coop-appen.

Med YouSee-aftalen nedlægges Coop Mobil i løbet af i år, og de 1,75 mio. medlemmer kan skifte til YouSee, hvor fem procent af mobilabonnementets månedspris sættes ind på Coop-kontoen. Et abonnement til 199 kroner udløber ca. 10 kroner om måneden.

Har man i forvejen YouSee som internet- og/eller TV-leverandør, får man adgang til ekstratjenester hos YouSee.

Coop driver også Coop Forsikring i samarbejde med TopDanmark og har aftaler med bl.a. Synoptik, Albatros og TUI, som giver kunderne særtilbud og rabatter. Th.

Coop vil også gerne ind hos YouSee

Aftalen betyder, at Coop Mobil, som Coop lancerede i 2012 ved at købe en »færdigpakke« hos TDC, og som også sælger internetforbindelser, nedlægges i løbet af 2018. Hvor mange kunder Coop Mobil har, vil Anders Mittag ikke sige.

»Men det er en del, og der er et stort match med dem, der har YouSee-abonnementer. Med partnerskabet sikrer vi langsigtet, at medlemmerne får et godt mobiltilbud i stedet for selv at skulle udvikle det. Coop er god til dagligvarehandel, YouSee til at drive mobilselskab. Man kunne også forestille sig, at Coop bliver en del af af YouSees fordelsprogram,« siger Anders Mittag.

YouSee, der er Danmarks største TV-, internet- og mobilselskab og fuldt ejet af TDC, kæmper med at holde på bredbånds- og TV-kunderne, og har for nylig åbnet et fordels- eller loyalitetsprogram, YouSee More, hvor kunder med mindst to abonnementer – TV, internet og/eller mobil – får adgang til ekstratjenester som e-bøger, ugebladsartikler, musik, dobbelt data på telefonen eller en sikkerhedspakke.

Skal sikre større loyalitet

YouSees mobildirektør, Kasper Ørtvig, kalder partnerskabet »spændende«.

»Det absolut vigtigste er at skabe forbedre loyalitet hos både Coop-medlemmer og YouSee-kunder, som kan få et billigere abonnement og blive mere tilfredse. Selvfølgelig ser vi også et stort potentiale i den store Coop-medlemsbase i forhold til at kunne sælge mobiltelefoni, bredbånd og TV og promovere vores tjenester. YouSee har en million mobilkunder, og der er selvfølgelig et stort overlap med Coop-medlemmerne men også en stor mulighed for at få flere til at skifte til og købe mere hos YouSee,« siger han.

Kasper Ørtvig fremhæver, at hvor Coop Mobil er et rent abonnement, har YouSees mobilkunder f.eks. musik med i abonnementet og kan købe nye telefoner med tilskud, ligesom de, der også er TV-kunder, vil kunne se deres TV-kanaler på mobiltelefonen.

Samarbejdet bliver udelukkende digitalt. YouSee rykker ikke ind i Coops Kvickly-, SuperBrugsen-, Irma- og Fakta-butikker, som heller ikke skal til at sælge mobiltelefoner.