Columbus gennemfører køb af svensk it-virksomhed

Columbus har gennemført det købstilbud, som selskabet i slutningen af november lagde på 100 pct. af aktierne i den svenske it-servicevirksomhed Istone, der betegnes som en førende leverandør af forretningsapplikationer og e-commerce-løsninger.

Columbus og Istone kan dermed begynde integrationen af de to virksomheder, oplyser Columbus.

- Vi er meget glade for at kunne byde Istones medarbejdere velkommen til Columbus. Istone og Columbus er et perfekt match både forretningsmæssigt og kulturelt, og sammen vil vi skabe endnu større værdi for vores kunder og nå vores strategiske forretningsmål, siger koncernchefen i Columbus, Thomas Honoré, i en kommentar.

Købsprisen for de første 51 pct. af aktierne er aftalt til 230 mio. svenske kr., mens de resterende 49 pct. købes successivt i årene 2018, 2019 og 2020 til en gennemsnitlig EBITDA-multipel på 11.

Columbus kalder købet af Istone et niveauskifte for Columbus, der med ét slag øger omsætningen med 50 pct.

Istone venter i 2017 at omsætte for omkring 800 mio. svenske kr. og generere et driftsresultat (EBITDA) i niveauet 41 mio. svenske kr.