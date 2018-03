Blockchain kan hjælpe danskerne med testamentet

Det er ikke lige det, der ligger først for at bruge en mandag aften på efter arbejde. Men hvad nu hvis uheldet indtræffer i morgen? Så er det de færreste danskere, der har været så fornuftige at afgøre og nedskrive, hvordan de ejendele, de har samlet sig gennem livet skal fordeles i et testamente.

Det vil den danske startup Testaviva lave om på. Og de vil støve den ældgamle disciplin af med blockchain-teknologien, der også er teknologien bag kryptovalutaen, bitcoin.

Testaviva er ikke bare tænkt som en computer, der kan administrere dit testamente, fortæller stifter og direktør Michael Lauritzen til IDAs teknologipodcast, Techtopia. Det er en digital platform, som skal levere juridisk assistance til danskerne gennem hele livet, så vi altid har styr på vores dokumenter, om det så handler om skødet på huset, ægteskabet eller testamentet.

»Hele vores idé med Testaviva er, når en bruger starter hos os, så følger og rådgiver vi dem gennem hele livet. Det er jo sådan i dag, at når du er hos os, og du så engang går bort, så sender vi fx dit testamente til skifteretten,« siger Michael Lauritzen til IDAs teknologipodcast, Techtopia.

Vil udvide markedet

I dag har Testaviva 12.000 brugere, hvoraf 70 procent har lavet et eller flere dokumenter. Tjenesten er tilgængelig for i alt 1,5 millioner danskere herunder kunder i Arbejdernes Landsbank og Pension Danmark samt LO-medlemmer.

Ifølge Michael Lauritzen vil Testaviva ikke ind og stjæle kunder fra de virksomheder, der allerede arbejder på området. Derimod ser de et stort potentiale i de mange danskere, der på grund af de nuværende besværlige procedurer ikke får taget sig sammen til at udfylde testamente, ægtepagt og ordne skødet på huset. For med Testaviva kan du når som helst sætte dig ned foran computeren uden at være afhængig af, at der sidder en jurist og venter på dig.

»Det vi i Testaviva gør, er, at vi er i gang med at udvide markedet. Det er jo sådan, at inden vi startede var det faktisk kun 9 procent af danskerne, der lavede testamente, og kun 24 procent får lavet ægtepagt. Det er det vi vil ind og lave om på,« siger Michael Lauritzen.

Forener banker og forsikringsselskaber

Men hvordan tjener Testaviva så penge kunne man passende spørge? Det gør de primært, fordi Arbejdernes Landsbank har spyttet penge i projektet, og fremtiden byder i det hele taget på et partnerskab med banker og forsikringsselskaber, der vil kunne drage nytte af den digitale platform, som Testaviva er ved at etablere med blockchain-teknologien.

»Vi ved, hvor værdifuldt det er for os selv, men også for banker og forsikringsselskaber at få at vide, når der sker livsændringer (hos deres kunder, red.). Vi vil gerne have en samlet database over hændelser, som vi alle sammen kan sidde og læse ned i, og så rådgive brugerne ud fra det, der passer ind i deres nuværende livssituation. Vi har så kigget på forskellige løsninger og fundet ud af, at Blockchain har mange af de egenskaber, der egner sig godt til det, vi gerne vil,« siger Testavivas Chief Technology Officer Kristian Kaa til Techtopia.

Der ligger dog stadig en stor udfordring i den måde platformen bliver sat op, påpeger Claus Krüger fra KMD, der hjælper med at løse de teknologiske problemer. Der må blandt andet ikke være personfølsomt eller personhenførbart indhold direkte i blockchainen. Og så skal man i henhold til den kommende persondataforordning hente samtykke fra brugerne både til at hente deres data, gemme den, og bruge den til de forskellige formål.

Problemer med skallering

Den dag Testaviva bliver en stor succes og skal kunne håndtere flere end de nuværende 12.000 brugere, så har Blockchain-teknologien endnu en udfordring.

»Blockchain-teknologien i dens natur er ikke velegnet til at have mange hundreder transanktioner i sekundet. Det er vi også nødt til at finde nogle løsninger på. Så når det her bliver en rigtig stor succes, og den rent faktisk kan performe skal brugerne ikke sidde og vente på, at transanktionerne går igennem,« siger Claus Krüger.

