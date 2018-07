Billetprisen til rumrejsen år 2019 vil blive 1,5 mio. kr.

Billetten er dyr: 1,27 millioner kroner - mindst. Til gengæld er man så med på det, der kan blive en oplevelse for livet, når man tager en tur ud i rummet og tilbage igen med Amazon-topchefens rumflyver.

Mellem 200.000 og 300.000 dollars, altså op til 1,91 millioner kroner, vil billetprisen ifølge flere kilder blive, når Jeff Bezos »New Shephard«-rumflyver letter for første gang i 2019, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Selskabet Blue Origin blev startet af Amazon-topchef Jeff Bezos i 2000. Han, der i dag ifølge finansmagasinet Fortune er verdens rigeste mand med en formue på 112 milliarder dollars, er som flere andre IT-milliardærer bidt af rummet. De har indledt et veritabelt rumkapløb om at komme først med at tilbyde rejser til rumturister.

Virgin-stifter Richard Branson og Tesla-topchef Elon Musk er blandt de aktive på rumfronten. Richard Branson har ifølge eget udsagn allerede solgt 650 billetter. Her er startprisen 250.000 dollars pr. næse.

Seks minutters vægtløshed

»New Shephard« skal sendes op for første gang til næste år, hvor billetsalget også begynder. Der vil være plads til seks passagerer hver gang i fartøjet, som letter og lander lodret og når op i et kredsløb 100 kilometer over Jorden i tiltrækkeligt med tid til at opleve nogle få minutters vægtløshed og til at se, hvordan Jorden kurver. Vinduerne i rumkapslen er nemlig omkring tre gange større end vinduerne i et Boeing 747-jetfly, så der er et godt vue ud. Bagefter vender rumkapslen retur, nedbragt af faldskærme.

Blue Origin har til dato gennemført otte ubemandede prøveflyvninger fra Texas. På to af flyvningerne har testdukken »Mannequin Skywalker« været om bord.

Jeff Bezos solgte i april 2017 for en milliard dollars aktier i sit livsværk Amazon for at kunne finansiere rumarbejdet. Hans plan er at fortsætte med at sælge samme mængde aktier hvert år.

Fælles for alle rumprojekterne er, at de alle arbejder intenst på at nedbringe omkostningerne ved de bemandede flyvninger. Derfor skal mest muligt materiel kunne genbruges og altså nå sikkert tilbage på Jorden igen.