Big data og kunstig intelligens svigtede Tysklands VM-hold

Sidste uge tabte det ellers notorisk gode slutrundehold Tyskland ganske overraskende til Sydkorea og blev dermed sendt ud allerede i gruppespillet ved verdensmesterskaberne i fodbold.

Tyskland har ellers over de seneste år taget utraditionelle midler i brug med en omfattende brug af enorme mængder data og teknologier som kunstig intelligens.

Det er den teknologiske virksomhed SAP og det tyske fodboldforbund, der sammen har udviklet en it-platform med udgangspunkt i holdets øgede behov for at kunne analysere og dele relevant kampdata for at skabe det bedst mulige udgangspunkt for at vinde. Resultatet er et videocockpit, hvor spillerne let kan studere og lære af gamle videoklip, mens trænerstaben og analytikere bedre kan forudsige skader og se mønstre i det store billede.

Kan forudsige skader

Bernd Huwe fra SAP fortæller, at mange klubber i de store ligaer som den tyske Bundesliga og engelske Premier League har 15-20 it-systemer til at hjælpe med alt fra træningsudvikling, medicinsk historie og marketing. Men de fleste mangler en platform, der kan samle al data, så man kan fremanalysere vigtige mønstre ud fra mange forskellige informationer.

”Mange gange finder vi ud af, at spread sheets er løsningen, hvis man skal sy alle de her ting sammen, og derfor kommer big data ind i billedet,” fortæller Bernd Huwe til IDAs teknologipodcast Techtopia.

”Hvis du har en platform, der er i stand til at sy alle de forskellige informationer sammen, så tror vi, der er en mulighed for at finde konkrete sammenhænge mellem de her data for at undgå fx skader. Ud fra træningspræstationerne, spillerens medicinske historie og kampdata fra sidste weekend, kan du fx forudsige, at han er i fare for at rende ind i en skade i baglåret inden for de næste 7 dage,” forklarer han.

Spillerne ser med over deres smartphone

SAP hjælper også klubberne med at samle og analysere data på mange andre områder som marketing, billetsalg og tv-indtægter. Men det er den nemme del af analysearbejdet, mener Bernd Huwe.

”Den rigtige magi og den rigtige big data sker i sportsafdelingen,” siger han til Techtopia.

Bernd Huwe anslår, at op mod 20 procent af topklubbernes lønninger indimellem går til skadede spillere. Der er kort sagt en solid business case i at undgå nogle af de mange skader.

Derudover hjælper SAP også direkte de tyske landsholdsspillere. De stiller en platform til rådighed, hvor trænerstaben kan udvælge det videoindhold, som spillerne skal se igennem af enten deres egne præstationer eller den kommende modstander. Den platform kan alle spillerne let tilgå via deres tablet eller smartphone.

Fx bliver alle mål tagget, så det er let og tidsbesparende for trænerteamet og spillerne at gennemse, hvad der går galt, og hvad der går skidt ved situationer, der ender i mål.

Wearables er nøglen

For at opsamle den vigtige data fra træningssessionerne bliver spillerne udstyret med såkaldte wearables, som kan måle spillernes ydeevne og præstationer ved at producere data om fx puls, hastighed og bevægelser.

”Wearables er en af nøglekomponenterne, når det kommer til præstationsmåling af specifikke personer og vurdering af deres kapacitet i forhold til fysisk styrke. Fx ved at se hvordan specifikke spillere præsterer under træningssessioner, hvordan deres hjerterytme er, hvor mange meter de løber, hvor mange spurter de udfører, og hvad deres tophastighed er,” forklarer Bernd Huwe.

Du kan høre hele udsendelsen, hvor Bernd Huwe også taler om hvordan man kan bruge SAP-teknologien til markedsføring på Techtopia.dk eller direkte via iTunes.

Artiklen er oprindeligt publiceret af IDA Universe.