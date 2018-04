Bedre ID-kontrol har lukket fupbutikker med danske netadresser

Masser af danske netadresser er lukket, efter at der blev indført ID-krav for at have dem. Arkivfoto: Iris/Scanpix

Der er kommet færre fupbutikker med danske internetadresser, efter at kontrollen med ejerne er blevet skærpet.

Det konstaterer DK-Hostmaster, som har ansvaret for alle internetadresser med ».dk« som efternavn.

Lige nu skønner DK-Hostmaster, at antallet af formodede fupbutikker, som typisk sælger ulovlige kopiprodukter, med en .dk-adresse er nede på 475, hvor det i november 2017 var 3.075. Det er et fald på 85 procent og skyldes, at DK-Hostmaster for snart to år siden indførte en skærpelse af identitetskontrollen, når man køber rettigheden til at bruge en bestemt internetadresse og senere årligt skal forny denne rettighed.

NemID, tak

Nu skal der bruges NemID, hvis man er dansker, mens udenlandske kunder underlægges en såkaldt »risikobetragtning«. Det har ifølge Jakob Bring Truelsen, administrerende direktør for Dansk Internetforum, som ejer DK-Hostmaster, betydet, at der er blevet lukket for adgangen til de danske netadresser, hvor personen bag ikke har kunnet eller villet tilkendegive sin identitet ved at indsende f.eks. kopi af pas eller kørekort.

Der var 15. april registreret i alt 1.330.799 internetadresser med .dk som efternavn. Det koster 50 kroner om året at have retten til en internetadresse. Dertil kommer så et abonnement hos en internetudbyder, hvis man vil gøre internetadressen aktiv.

I 2016 beslaglagde politiet gennem DK-Hostmaster 700 internetadresser, også kaldet domænenavne. I 2017 steg tallet til 1.025, og DK-Hostmaster havde forventet at ville nå 3.600 beslaglæggelser i 2018. Ved optællingen 22. marts var reelt 799 netadresser blevet spærret.

Ny kontrol i gang

»Den tendens er nu vendt, og vi forventer langt færre beslaglæggelser i fremtiden,« siger Jakob Bring Truelsen.

DK-Hostmaster var ifølge eget udsagn den første administrator af et landedomæne, som skærpede ID-kontrollen. I april og maj foretages en fornyet kontrol af alle, der ejer en .dk-adresse. Her forventer DK-Hostmaster at skulle lukke for end

nu en stribe netadresser.