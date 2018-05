Apple/Danske: Bestået regnskab kan give medvind til hele markedet

Det vurderer Lars Skovgaard Andersen, der er seniorstrateg hos Danske Bank.

»Hvis Apple rammer nogenlunde indenfor pladen, regner vi med, at det giver ro på, og der vil komme massive køb. Derfor er regnskabet vigtigere for hele markedet end for Apple-investorerne,« siger Lars Skovgaard Andersen til Ritzau Finans.

It-sektoren udgør en fjerdedel af S&P 500-indekset og er ifølge Danske Bank enormt vigtig for specielt det amerikanske marked. Derfor ser seniorstrategen gerne, at investorerne vil se udenom det dårlige i sektoren og gøre markedet stabilt.

Han peger på, at svagheden i sektoren er overgjort.

»Vi finder den seneste tids svaghed i teknologisektoren for overgjort og håber, at Apple i lighed med en række andre teknologiselskaber bekræfter dette.«

»Vores forbrug af it stopper ikke, spørgsmålet er, om investorer er villige til at belønne Apple for deres servicedel eller fokuserer alene på salget af nye iPhones. Vi fokuserer på de bredere linjer og anbefaler at købe op bredt i it-sektoren«, siger seniorstrategen.

IT-AKTIEN FLEST DANSKERE HAR

Skattereformen, som blev udrullet i USA, kan give flere penge i lommerne på aktionærerne, vurderer Lars Skovgaard Andersen og henviser til, at Bank of America Merrill Lynch ser muligheden for, at udlodningsprogrammet rammer mellem 70-75 mia. dollar.

I løbet af det sidste år har Apple øget udlodningen til mellem 30-50 mia. dollar om året.

Danske Bank vurderer, at Apple-aktien er den it-aktie, som flest danskere har, og derfor kan den amerikanske skattereform også komme danske investorer til gode.