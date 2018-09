Apple vil blive ramt af den næste ladning amerikanske tariffer

Hvis USA indfører den foreslåede told på kinesiske varer for yderligere 200 mia. dollar, så er verdens mest værdifulde børsselskab Apple blandt dem, som rammes, skriver Bloomberg Mews.

Endnu er det ikke æblekoncernens hjørnesten, som bliver ramt, men selskabet oplyser, at Apple Watch, AirPod høretelefoner, Mac mini desktop computere, Apple Pencil og forskellige opladere og tilbehør vil blive ramt af ny told, hvis USA gør alvor af truslen om de nye tariffer.

- Vores bekymring omkring disse tariffer er, at USA vil blive hårdest ramt, og at det vil resultere i lavere amerikansk vækst og konkurrenceevne samt højere priser for amerikanske forbrugere, skriver Apple i et brev den 5. september til USA's handelsrepræsentant.

Det er USA's præsident, Donald Tump, som har bedt sin regering indføre tolden. Først ønskede Trump en tarif på 10 pct., men senere bad han USA's handelsrepræsentant undersøge muligheden for told på 25 pct.

En høring om spørgsmålet sluttede onsdag ved midnat, og det er i den forbindelse, at Apple og en lang række andre virksomheder har luftet deres synspunkter. Trump fortalte fredag journalister, at den nye told »meget snart« kan blive indført.

I forvejen har USA indført told på 25 pct. på varer for 50 mia. dollar fra Kina. Det skete over to gange med henholdsvis 34 mia. dollar i juli og 16 mia. dollar i august.

Fredag truede Trump også med at ramme resten af Kinas import.

- Jeg hader at gøre dette, men bagved er der yderligere 267 mia. dollar klar med kort varsel, hvis jeg vil, sagde Trump til journalister ombord på Air force One, ifølge Bloomberg News.

Hvis USA lægger told på yderligere samlet 467 mia. dollar importvarer fra Kina, så vil den samlede kinesiske eksport til USA være ramt. I 2017 importerede USA nemlig varer fra Kina for 505 mia. dollar.

I så fald vil Apples helt store sællert, iphonen, blive ramt. Den produceres nemlig udelukkende i Kina og importeres derfra til USA. Apple solgte 41,3 mio. iphones i sit andet kvartal af 2018. Det gav en samlet indtægt fra iphone på 29,9 mia. dollar - på tre måneder.

USA eksporterede i 2017 for blot omkring 130 mia. dollar, derfor endte landet med et handelsunderskud på 375 mia. dollar over for Kina, viser tal fra den amerikanske regering.

/ritzau/FINANS