Apple skal betale 1,7 mia. dollar på grund af irsk forsinkelse

Ifølge en analyse fra den britiske finansavis Financial Times har en årelang forsinkelse i tilbagebetalingen af skat til den irske regering givet Apple en ekstraregning på omkring 1,7 mia. dollar (ca. 10,3 mia. kr.) i USA.

Den ekstra skatteregning kommer i kølvandet på vedtagelsen af den nye skattelov, hvor amerikanske multinationale selskaber skal betale et engangsbeløb til den amerikanske statskasse for ikke repatrieret indtjening.

Det forventes at Apple skal betale 38 mia. dollar (ca. 231,4 mia. kr.) i skat i USA for at føre størstedelen af de 252 milliarder dollars i kontanter fra sine udenlandske indtjeninger hjem til USA.

Dette beløb ville, ifølge Financial Times, have været anderledes, hvis virksomheden havde betalt Irland den skyldige skat i de seneste 16 måneder, efter at EUs konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, fandt selskabets skatteaftale med Irland ulovlig.

Både Apple og Irland har indbragt skattesagen for EU-Domstolen, og Irland har nægtet at tage imod pengene, selv om beløbet er større end, hvad Irland årligt samlet bruger på hele sit sundhedssystem, og svarer til en fjerdedel af alle irske skatteindtægter i 2016. Efter nyt pres fra EU-Kommissionen, der i oktober indbragte Irland for EU-Domstolen for at nøle i sagen, indgik Irland og Apple i december en aftale, så Apple sætter de 100 millioner kroner ind på en spærret konto i Irland, indtil sagen er afgjort ved domstolen.

Aftalen mellem Apple og Irland betød, at Apple ifølge Margrethe Vestager betalte helt ned til 0,005 procent i skat. Skattesmækket på 100 milliarder kroner skulle være blevet betalt allerede 3. januar 2017.

/ritzau/FINANS/Th.