Apple sætter verdensrekord på aktiemarkedet

Amerikanske Apple rundede torsdag et af de skarpeste hjørner på aktiemarkedet, da kursen på selskabets aktie steg med 2,6 pct. til 206,80 dollar per aktie. Dermed blev selskabets markedsværdi sendt over 1000 mia. dollar.

Apple er dermed det første selskab nogensinde til at passere den milepæl - at være det første selskab, der har en markedsværdi på over 1 billion dollar.

Kursfremgangen for Apple er kommet efter regnskabet for andet kvartal, som blev præsenteret tirsdag aften. Det viste en bedre omsætning og indtjening end ventet, trukket af en højere gennemsnitspris på iPhone og vækst i services og wearables.

Aktien steg onsdag med 5,9 pct.

Apples aktie er siden årsskiftet steget mere end 20 pct.



/ritzau/FINANS