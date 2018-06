Apple ramt af rygter om lave salgsforventninger

Apple-aktierne falder fredag på en historie i den japanske erhvervsavis Nikkei, om at selskabet har meldt ud til sine underleverandører, at de skal vente et fald på cirka 20 pct. i ordrer på komponenter til iPhones i forhold til 2017. Det drejer sig om komponenter til iPhones, der lanceres i andet halvår.

Aktien i Apple ryger ned med 1,6 pct. Den ligger ellers tæt på rekordniveau i 190,31 dollar. Onsdag lukkede aktien i sin historiske top på 193,98 dollar.

En af grundene til Apple-aktiens fremgang den senere tid har været, at investorerne ellers har følt sig mere trygge ved iPhonens salg.

I Apples andet kvartal, som sluttede i marts, solgte man 52,2 mio. iPhones, og det var en stigning på 2,9 pct. i forhold til samme periode året før, om end det ikke helt var på niveau med de 52,3 mio. iPhones, analytikerne havde sat næsen op efter. Det var dog noget over flere af de mest negative analytikeres bud. Eksempelvis havde investeringsbanken Barclays blot regnet med et salg på 48 mio. iPhones i kvartalet, ifølge Financial Times.

Samtidig lovede Apple lovede Apple en omsætning i tredje kvartal på 51,5 til 53,5 mia. dollar. Det interval lå også over prognoserne på Wall Street, og det blev tolket som om, at man hos Apple ser positivt på salget af iPhones, selv om der stadig er noget tid til lanceringen af den næste model - formentlig til september.

Ifølge Bloomberg News har Apple dog en supply chain med tusindvis af leverandører, og selskabets topchef, Tim Cook, har advaret markedet mod at tolke på baggrund af informationer fra enkelte eller få leverandører, da de sjældent har det fulde billede af efterspørgslen.

Måske det også er derfor, at man ikke ser en større kursreaktion fredag. Et fald i salget af iPhones på 20 pct. ville være dramatisk for selskabet, der i det seneste kvartal så en indtægtsvækst fra storsællerten på 14 pct.

- Vi tror, at dens gøen er værre end dens bid, som vi så i det seneste kvartal med fejlagtige tolkninger på den asiatiske cupply chain, siger Daniel Ives, der er analytiker hos GBH INvest, til Bloomberg News.

Apple planlægger at lancere tre nye versioner af iPhone, herunder en model med mange funktioner magen til flagskibet iPhone X, men til en billigere pris.

/ritzau/FINANS