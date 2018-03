Apple arbejder med hemmeligt skærmprojekt

Apple er i hemmelighed i gang med at udvikle en ny type mobilskærm for at blive mindre afhængig af sin ærkerival Samsung, hvor Apple i dag køber sine skærme, og selv kunne kontrollere mere af produktionen af iPhone-telefonerne.

15 minutters kørsel fra Apples hovedsæde i den amerikanske delstat Californien på vestkysten har Apple bygget en hemmelig fabrik på 5.700 kvadratmeter, hvor omkring 300 medarbejdere lige nu designer og fremstiller en mindre mængde af de nye skærme, som bliver kaldt for MikroLED-skærme, skriver det amerikanske nyhedsbureau Bloomberg, der citerer anonyme kilder. Hele operationen bærer kodenavnet T159 og har erfarne Apple-folk i spidsen.

Tyndere, bedre lyd og mindre energi

MikroLED-skærme er forskellige fra dagens topskærme, OLED, fordi måden, som lyset sendes ud på, er anderledes. Samtidig giver det mulighed for at gøre fremtidigt udstyr tyndere, sikre bedre lys på skærmen og samtidig bruge mindre energi.

OLED er de glasklare skærme, som findes på toptelefonerne, heriblandt Apples egen iPhone X fra efteråret, samt på de nyeste, bedste og dyreste fladskærms-TV. Apple køber lige nu alle sine skærme ude i byen, OLED-skærmene hos sin konkurrent Samsung, der er verdens største mobilproducent, og Watch-urskærmene hos LG, der også leverer skærme til Googles Pixel-telefoner. Derfor har Apple tidligere eksperimenteret med selv at fremstille MikroLED-skærme og var for et år siden på nippet til at lukke for udviklingen. Siden er der dog sket fremskridt, så det forventes, at de første telefoner med MikroLED-skærme vil være klar til salg om nogle år.

Apple vil ikke selv kommentere oplysningerne.

Tager produktionen tilbage igen

Apple er kendt, næsten berygtet, for at ville kontrollere alle led i produktionen af sit udstyr. Det har medført kontrakter, som ingen anden producent ville kunne slippe af sted med, og hvorigennem Apple detailstyrer alt ned til mindste detalje.

Samtidig har Apple de seneste år valgt selv at stå for centrale dele af sit udstyr, hvoraf iPhone-telefonerne stadig sikrer omkring 60 procent af Apples samlede indtægter. Således bliver de hukommelseschips, som sidder i iPhone-telefonerne, og som leverer regnekraften til dem, produceret af Apple selv, der nu også vil stå for skærmene fremover og kontrollere den nye skærmteknologi. Apple har været bagud med OLED-skærmene, som konkurrenterne har haft i flere år, men som først kom til iPhone-verdenen med iPhone X, som er Apples hidtil dyreste telefon til over 10.200 kroner for den dyreste udgave.

Udviklingen af ny teknologi er imidlertid dyr, og en satsning risikerer at blive overhalet indenom af andre endnu ukendte teknologier, som opfindes i mellemtiden. Lykkes det alligevel Apple uden problemer at komme i mål, vil selskabet, der stadig er det mest værdifulde i verden trods faldende salg, kunne ende med at kontrollere adgangen til den nye teknologi. Ifølge Bloomberg anses det for givet, at Apple vil involvere underleverandører i selve produktionen for derigennem at mindske sin egen risiko.