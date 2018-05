Analytiker: Rigtigt fint TDC-regnskab - men stadig masser af problemer

»TDC slutter sin børsperiode rigtigt fint af - men der er stadig masser af problemer tilbage i TDC at tage fat på.«

Sådan vurderer senioranalytiker Morten Imsgard fra Sydbank torsdag morgens kvartalsregnskab fra Danmarks største teleselskab, inden TDC forventeligt snart afnoteres fra børsen, når de nye ejere tager over.

TDC er for dyr på internetforbindelser

»Regnskabet har nogle lyspunkter, specielt i mobilforretningen i Danmark, hvor tingene faktisk går ret godt i forhold til, hvor man kommer fra. TDC henter kunder og stabiliserer kundernes månedlige forbrug på et mere tåleligt niveau, både på privat- og erhvervsmarkedet. På erhvervsmarkedet nyder TDC godt af at hente offentlige kunder ved at have vundet den statslige SKI-aftale. TDC har meget stædigt holdt fast i sin mobilstrategi om, at kvalitet koster. Man skal derfor ikke forvente den laveste pris men får til gengæld det bedste netværk og den bedste kundeoplevelse. Det er vigtigt for TDC at være kommet igennem med det budskab, inden de nye ejere tager over,« siger Morten Imsgard til Berlingske.

TDC har nu 3.039.000 mobilkunder - 46.000 flere end for tre måneder siden. En stor del af dem kommer fra den statsaftale, som TDC vandt fra Telenor. Dermed har TDC på et år fået 109.000 flere mobilkunder - de 75.000 kom dog, da TDC købte sin konkurrent Plenti, som nu er lagt sammen med TDCs eget Telmore.

Mobilsuccesen skæmmes dog af tabet af 18.000 TV-kunder og 9.000 bredbåndskunder i januar-marts.

»Internetforretningen er, især på erhvervssiden, ikke konkurrencedygtig. Priserne er for høje, og kunderne skifter derfor til andre løsninger. På TV-siden er TDC voldsomt udfordret. Ændrede medievaner skaber gigantiske udfordringer for YouSee som klassisk TV-distributør. TDC forsøger så med de midler, de har, at dæmme op for kundeafgangen,« konstaterer Morten Imsgard.

Nye kundetab i sigte, mens nye ejere rykker ind

TDCs koncernfinansdirektør, Stig Pastwa, sagde torsdag morgen til Berlingske, at den nye bland-selv-mulighed, som kunder med de større abonnementer har fået siden begyndelsen af i år, har betydet, at flere vælger lidt større - og dyrere - abonnementer.

»Det er rigtigt positivt, hvis folk køber større abonnementer med mere valgfrihed, så de selv kan strikke underholdningsløsninger sammen. YouSee vil gerne fjerne skillelinien mellem TV og streaming og sælge budskabet om, at man hos YouSee kan købe alt og sætte det sammen, som man har lyst til. Det er vældigt interessant, hvis det lykkes for dem,« konstaterer Morten Imsgard fra Sydbank.

For ham er der »ingen tvivl« om, at TDC er i bedre form, end koncernen har været i en periode, fordi det går godt i mobilforretningen.

»Men der er stadig et ekstremt konkurrencepres på andre dele af forretningen, og det bliver en svær opgave at transformere TDC til et nyt selskab under nye ejere, samtidig med at der skal holdes fokus på dag-til-dag-aktiviteterne. Det virker, som om TDC har rigeligt at gøre med at håndtere det aktuelle pres og derfor ikke har overskud til at tænke forretning på en ny måde. Det giver en risiko for kommercielle tab, når fokus under en ny ejer skal ligge mere strukturelt,« siger Morten Imsgard.

Opsplitning af TDC på vej

Regnskabet bliver forventeligt det sidste offentligt tilgængelige, inden TDCs nye ejere - den australske kapitalfond Macquarie med 50 procent og de tre danske pensionskasser ATP, PFA og PKA med 50 procent - inden for kort tid ventes at pille TDC af børsen og dermed slippe for kravene om offentlig indsigt hver tredje måned i regnskaberne. Det sker, efter at de lagde 40,8 milliarder kroner for TDC og dermed overtalte TDCs mange aktionærer til at sælge deres aktier.

Køberne har sagt, at de vil splitte TDC op i tre selvstændige forretningsenheder. Den ene skal drive TDCs net (fastnettet, mobilnettet, kabel-TV-nettet og fibernettet) og arbejde tættere sammen med elselskaberne, som har bygget egne fibernet. Den anden, nye forretningsenhed skal håndtere TDCs privat- og erhvervskunder, mens den tredje bliver TDCs aktiviteter i Norge - en mindre TDC-forretning og Norges næststørste kabel-TV-selskab Get, som TDC købte for 12,5 milliarder kroner i 2014. Mange forventer, at den norske del sælges hurtigt fra. Nordens største teleselskab, svensk-finske Telia, står som den oplagte køber, og Telias koncernchef, Johan Dennelind, har offentligt bekræftet, at det kunne være interessant for Telia at overtage Get.