Amerikanske tech-kæmper har milliarder på spil i Trumps Kina-krig

Amerikanske IT-giganter som Apple, Intel, Microsoft, Dell og HP har helt op mod 950 milliarder kroner på spil i Kina. Sådan lyder analysen i et nyt notat fra det amerikanske finanshus Jefferies, der har haft den store lommeregner fremme.

Ifølge Jefferies betyder pengestrømmen fra Kina til USA, at Donald Trump vil træde varsomt netop på IT- og teknologiområdet, når det gælder den flere måneder lange armlægning med Kina, der kan resultere i en potentiel handelskrig.

»Vi mener fortsat, at USA vil tage meget beregnende skridt i forhold til amerikanske tech-selskabers interesser,« skriver analytikere fra Jefferies ifølge det amerikanske erhvervsmedie CNBC.

For et par uger siden erkendte begge parter i den truende handelsstrid mellem USA og Kina, at der skal ryddes flere store knaster af vejen i den optrappede konflikt. Der er risiko for, at armlægningen mellem de to lande kan føre medføre opskruede toldsatser for mange milliarder dollar.

Donald Trump har indført toldafgifter på 60 milliarder dollar på et bredt spektrum af kinesiske varer. Kina har svaret, at landet vil give igen med samme mønt. Derudover har der været udvekslet adskillige trusler om yderligere tiltag, der kan sætte ekstra ild i den ulmende toldkrig.

Det sidste ord er ikke sagt i den sag…