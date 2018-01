Amerikansk storbank: Der er 40 procents sandsynlighed for, at Apple køber Netflix

Amerikansk storbank vurderer, at der er 40 procents chance for, at Apple køber Netflix.

Der er ifølge den amerikanske storbank Citi 40 procents sandsynlighed for, at Apple køber den kendte streamingtjeneste Netflix. Det er finansmediet Business Insider, der referer fra et notat fra Citi, hvor bankens analytikere vurderer, at Netflix er det selskab, der indtager førstepladsen på Apples opkøbsliste.

Nye skatteregler i USA samt en engangsmulighed for at flytte kontante beholdninger fra udlandet til USA uden en større skatteregning giver ifølge finansmediet Apple langt større muskler til at foretage opkøb.

Apple har en kontantbeholdning på omkring 250 milliarder dollar – eller mere end 1.500 milliarder kroner. Men mere end 90 procent af Apples kontanter er placeret på såkaldt oversøiske markeder, så selskabet undgår at betale amerikansk skat af pengene, hvis de bliver trukket hjem til USA.

Med de nye skatteregler, som præsident Donald Trump har fået gennemført, har Apple mulighed for at slippe med en skatteregning på omkring 15 procent, hvis IT-giganten hiver sin store udenlandske kassebeholdning til USA.

Apple har over de seneste fem-seks år forkælet sine aktionærer med udbyttebetalinger og aktietilbagekøb for langt over 200 milliarder dollar, men en række investorer har samtidig efterspurgt opkøb af selskaber som eksempelvis elbilproducenten Tesla eller Netflix.

Tesla er også med på Citis opkøbsliste, men den amerikanske bank vurderer, at sandsynligheden for, at Apple køber Elon Musks livsværk, er på under ti procent.

Apple blev i foråret 2017 det første selskab nogensinde, der ramte en børsværdi på mere end 800 milliarder dollar - eller næsten 5.000 milliarder kroner. Det skete, da selskabets aktiekurs skød i vejret i maj, hvor det kom frem, at den legendariske investor Warren Buffetts selskab, Berkshire Hathaway, havde købt yderligere op i Apple.