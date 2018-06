Amazon køber Pillpack og går ind på apotekermarkedet

Den amerikanske online detailgigant Amazon har onsdag annonceret overtagelsen af Pillpack, som er et online apotek.

Det oplyser Amazon og Pillpack. Og nyheden sender aktierne i de store apotekerselskaber ned på frygten for, at Amazon er på vej til at tage en stor luns af markedet.

I meddelelsen fra Amazon og Pillpack oplyses der intet om vilkårene for overtagelsen, ej heller en købsprisen, men ifølge Bloomberg News, som henviser til en person med kendskab til sagen, vil Amazon betale 1 mia. dollar for Pillpack til de tidligere ejer.

Med købet bekræftes spekulationer om, at Amazon ønskede at bevæge sig ind på området, og samtidig hopper internetgiganten direkte ind på markedet for salg af apotekervarer med adgang til størstedelen af det amerikanske milliardmarked. Amazon undgår desuden en lang og besværlig proces med at opnå tilladelser til apotekervirksomhed og med at opbygge den logistik, som er nødvendig, skriver Bloomberg News.

Pillpack, som stadig er en start-up-virksomhed, har nemlig allerede nu licens i 50 delstater i USA til at levere receptpligtig medicin med posten, ligesom selskabet har aftaler med de fleste større aktører inden for sygesikringsområdet.

Pillpack har udviklet et softwaresystem, der erstatter manuelle processer hos andre apotekere. Eksempelvis kan systemet forudse, hvornår det er tid til en ny leverance af medicin til en kunde, ligesom systemet kan indhente delbetalinger fra forsikringsselskaber eller andre støtteordninger, og det kan digitalt bekræfte forsikringsdækninger.

- Dette skaber en vej for Amazon til at disrupte de store apotekerkæder på samme måde, som de har disruptet boghandlere, udstyr til kæledyr, tøj og andre detailhandlere, siger Lisa Bielamowicz, direktør i konsulentvirksomheden Gist Healthcare til Bloomberg News.

Markedet for receptpligtig medicin er enormt i USA. Ifølge Bloomberg News har den amerikanske regering opgjort det årlige salg i 2016 til 328,6 mia. dollar, og to af de store aktører på markedet, CVS Health Corp. og Walgreens Boots Alliance, solgte for henholdsvis 59,5 og 57,8 mia. dollar i 2017.

Amazon håber at indlemme Pillpack inden årets udgang. Pillpack blev grundlagt i 2013.

Med nyheden om Amazons opkøb er der onsdag lagt pres på de store apotekeraktier. CVS Health Corp. falder 7,5 pct., mens Walgreens smider 10,0 pct.

- Når Amazon nyser, bliver alle andre forkølede, siger Joseph Feldman, analytiker hos Telsey Advisory, til Bloomberg News.



Amazon stiger 1,9 pct.

/ritzau/FINANS