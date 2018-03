Amazon kan om et halvt år være større end Apple

Apple står til at blive slået af tronen som verdens mest værdifulde selskab. Det kan nemlig blive internetgiganten Amazon, der først når op på at blive en billion dollars - eller 6.022.000.000.000 kroner - værd.

Amazons aktiekurs er det seneste år steget med 83 procent, efter at Amazon nu er begyndt at tjene gode penge oven på massevis af år med underskud på grund af store investeringer, samtidig med at Amazon gennem Amazon Web Services har fået et godt tag i markedet for internetbaserede tjenester, hvor virksomheder lejer datakraft hos giganten i stedet for selv at huse servere og software.

Rykket ind som verdens rigeste

I februar henviste Amazon softwaregiganten Microsoft til fjerdepladsen målt på markedsværdi blandt amerikanske selskaber, og næste mål er nu at overhale først Google, siden Apple, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Amazon er lige nu 752 milliarder dollars værd, og topchef og stifter Jeff Bezos er netop af det amerikanske magasin Forbes blevet kåret som verdens rigeste.

Apples markedsværdi ligger på 893 milliarder dollars, efter at Apple-aktien i forbindelse med tiårsjubilæet for den første iPhone i efteråret er steget med 24 procent på et år. Apples salg af den nye iPhone X vækker dog bekymring hos analytikerne, fordi det ikke ser så godt ud, som Apple selv havde forventet med sin største satsning - og den hidtil dyreste iPhone.

Tvivl om, hvorvidt farten fortsætter

Internetgiganten Google er lige nu nummer to med en markedsværdi på 783 milliarder dollars. Aktien i Alphabet, som Googles moderselskab hedder, er på et år steget med 33 procent og dermed mere end Apples, men den vokser samtidig mindre end Amazons.

Stigningen i Amazons aktiekurs har været usædvanlig, men kan den fastholde tempoet, vil Amazon runde en billion dollars i værdi til august. Apple vil - hvis aktien fortsætter som hidtil - først runde den magiske milepæl en uge senere, hvorimod Google skal helt ind i 2019, før det kan blive en realitet.

Mange amerikanske aktieanalytikere betvivler dog, at Apple og Amazon kan fortsætte i samme fart mod skyerne som hidtil.