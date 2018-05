Alle nye iPhone-telefoner får OLED-skærme

Alle kommende iPhone-telefoner, som Apple planlægger at sende på markedet i 2019, vil blive udstyret med glasklare OLED-skærme, ligesom de fleste af Apples konkurrenter bruger.

Apple begyndte for nylig at planlægge de tre nye telefoner og har ifølge det sydkoreanske dagblad Electronic Times besluttet at bruge OLED-skærme på dem alle tre. OLED-skærme er dyrere at producere end normale LED-skærme, og derfor har de hidtil kun været anvendt på Apples iPhone X, tiårsjubilæumsmodellen.

Skarpere billede - mindre strømforbrug

OLED-skærme er skarpere billede og bruger mindre strøm end de klassiske LED-skærme. På TV-fronten har sydkoreanske LG satset massivt på at vinde markedet for OLED-skærme og sidder nu solidt på salget af de noget dyrere skærme, som folk gerne vil betale for, fordi billedgengivelsen er bedre.

OLED-skærme har i mange år været brugt på mindre teknologi som f.eks. kameraer, og Samsung, Huawei, LG og Google er blandt de mobilproducenter, som har OLED-skærme på deres toptelefoner.

Oplysninger i Electronic Times fik aktiekursen for en af de største leverandører af LED-skærme til Apple, Japan Display, til at rasle ned med 21 procent, hvorimod sydkoreanske LG Display, som er verdens største leverandør af OLED-skærme, steg med fem procent. Lige nu er det Apples største konkurrent, Samsung, som leverer OLED-skærmene til Apples iPhones.

Analytikere tvivler

Som sædvanlig vil Apple ikke kommentere forlydender om de kommende produkter. Nogle analytikere er dog tvivlende.

»Det er usandsynligt, at Apple vil sende tre OLED-modeller ud næste år,« siger Jeff Pu, som er analytiker hos Yanta Securities Investment Consulting i Taiwan, til nyhedsbureauet Reuters.

Tvivlen skyldes, at LG Display har haft problemer med at få en masseproduktion af OLED-skærme på skinner, hvorfor det ikke anses for sandsynligt, at leverancerne af OLED-skærme til Apple i 2019 vil kunne sættes op fra fem millioner til ti millioner, som der forventes at skulle bruges i 2019.

To af de tre planlagte iPhone-modeller, som skal lanceres dette efterår, vil få OLED-skærme, har Apple tidligere bekræftet.

Apple arbejder samtidig så at udvikle en helt ny type af skærm, MicroLED, der er endnu bedre og tyndere end OLED-skærmene. 300 Apple-ansatte skal være sat på opgaven.